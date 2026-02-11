Dos intoxicados en Matamala de madrugada por el humo de una estufa de leña

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Dos personas han sido atendidas por intoxicación en la madrugada de este miércoles en la provincia de Soria. El suceso ha tenido lugar en Matamala de Almazán y se apunta al humo de una estufa de leña como causa del sucesos. El 112 de Castilla y León recibió la llamada de aviso a las 5.30 horas.

Según esta misma fuente, se informó de un incidente en una vivienda en la Plazuela de la Fuente de este pueblo de Soria. El alertante advertía que una mujer se encontraba mareada e indispuesta en el domicilio. La casa se encontraba llena de humo procedente de una estufa de leña y el propio emisor de la llamada apuntó que habían abierto las ventanas para ventilar.

Desde la sala del 112 se dio aviso a la Guardia Civil de Soria, a los Bomberos de la Diputación del Parque de Almazán y a Emergencias Sanitarias del Sacyl.

Finalmente los sanitarios atendieron a una mujer de 52 años y a un hombre de 59 por intoxicación. Fueron trasladaos en ambulancia de soporte vital básico al Punto de Atención Continuada (PAC) de Almazán para ser tratados.