Santiago Aparicio sobre su candidatura en FOES: «No sé si seguiré o es el momento de echarse a un lado»

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Este jueves a las 19.00 horas se cierra el plazo para que los interesados en ponerse al frente de la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES) puedan presentar sus candidaturas en el proceso electoral abierto tras cuatro años de legislatura. El actual presidente, Santiago Aparicio, confirmó este miércoles a Heraldo Diario de Soria que sí habrá, al menos una candidatura que se encuentran perfilando pero no confirma si contará con su nombre como presidente.

Aparicio apunta que «todavía lo estoy pensando. Llevo 22 años al frente de FOES y hay que dejar paso a otros» sin embargo, añade, «esto dije también la última vez y aquí sigo. En ese momento me animaron a que continuara ya que es importante que la misma persona que está al frente de los empresarios de Castilla y León -un cargo que renovó el pasado mes de septiembre- lo esté también en Soria». Así que es posible que en esta ocasión la historia se repita. Aunque «ni confirmo ni desmiento», asegura dejando en el aire la duda.

Sí confirma que, al menos habrá una candidatura aunque «desconozco si se presentará alguna más». En ella llevan un tiempo trabajando ya que «son muchos los requisitos a cumplir». Son «once nombres. El de la persona que encabeza y otros 10 vocales del Comité Ejecutivo que hay que ir colocando según sector o actividad». Prácticamente, continuó, «tenemos el equipo perfilado pero no sé si estaré encabezando la candidatura o fuera del tablero. Va a haber, al menos, una candidatura y estamos trabajando en ella. Pero no sé si voy a formar parte de ella».

Santiago Aparicio sí confirmó que al igual que ha hecho en las anteriores ocasiones «la candidatura cuenta con gente nueva, con ganas de empujar e ideas nuevas y, por otro, con gente con experiencia» que ya lleva tiempo trabajando en la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria.

En cuanto a los retos que se marca para los próximos años, Aparicio tiene claro que «seguirá en la misma línea» subrayando que «en FOES hacemos más de lo que se entiende por una organización empresarial» destacando iniciativas, por ejemplo, como «Invest Soria, nuestra lucha contra la despoblación, los recursos interpuestos contra el IBI, las alegaciones presentadas a la consulta pública de la Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de Soria capital considerándola innecesaria...». Un gran compendio de temas que «afectan muy directamente a los empresarios buscando que sean un sector más participativo y reconocido. Tenemos muchos frentes abiertos», concluyó.

En lo que se refiere al proceso electoral abierto. Este jueves a las 19.00 horas se cierra el plazo para presentar candidaturas. A partir de este día, la mesa electoral que se constituya en la Federación de Organizaciones Empresariales deberá comprobar que se cumplen los requisitos establecidos en los estatutos para la presentación de candidatos. La asamblea electoral se ha fijado para el 27 de febrero. En esta asamblea se tendrá que votar entre las candidaturas presentadas. En el caso de que solo haya una, se proclamará automáticamente.

Las candidaturas se forman en una sola lista que incluye al candidato a presidente y a los candidatos al Comité Ejecutivo. Para poder presentar lista se necesita el aval de al menos quince asociaciones de las 46 que actualmente configuran FOES.

Para poder estar en una candidatura se requiere que el asociado tenga una antigüedad de al menos dos años, que esté al corriente del pago de cuotas y que no ostente ningún cargo público.

Aparicio, además de presidente de FOES, es el máximo representante de la CEOE de Castilla y León y mantiene cargos en el ámbito nacional dentro de la patronal española.