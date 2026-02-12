La Asociación de Jurados de Cuadrilla recuerda a uno de los padres de las Sanjuaneras en el 30 aniversario de su fallecimiento
El busto de Francisco García Muñoz recibe un ramo de flores para recordar a un músico cuya obra forma parte de la identidad de Soria
La Asociación Jurados de Cuadrilla de Soria ha depositado en la mañana de este jueves un ramo de flores en el monumento dedicado a los autores de las Sanjuaneras, como muestra de recuerdo, respeto y gratitud en el 30 aniversario de su fallecimiento, hacia Francisco García Muñoz, figura imprescindible en la historia musical de las Fiestas de San Juan y en el patrimonio cultural soriano.
El acto, celebrado en un ambiente de recogimiento y emoción, ha reunido a representantes de la Asociación que han querido sumarse a este sencillo pero significativo homenaje. Con este gesto, la Asociación reafirma su compromiso con la memoria de quienes han contribuido de manera decisiva a engrandecer las tradiciones y la identidad de la ciudad.
Fiestas de San Juan
En fotos: Soria honra a los autores de las sanjuaneras Don Paco y Don Jesús
Gonzalo Monteseguro
Francisco García Muñoz fue músico y compositor estrechamente vinculado a Soria y a sus fiestas más emblemáticas. Su nombre permanece ligado de forma inseparable junto al de Jesús Hernández de la Iglesia a las Sanjuaneras, el conjunto de canciones que acompañan y dan sentido a los actos de las Fiestas de San Juan. Estas composiciones, transmitidas de generación en generación, forman parte del sentir colectivo de los sorianos y constituyen uno de los elementos más reconocibles y emotivos de la celebración.
Como músico, García Muñoz destacó por su sensibilidad y su capacidad para recoger en sus partituras el espíritu popular, festivo y a la vez profundamente identitario de la ciudad. Su aportación a las Sanjuaneras ayudó a consolidar un repertorio que hoy es símbolo de unión y orgullo para las Cuadrillas y para todos los vecinos de Soria, que cada año entonan estas canciones como expresión de pertenencia y tradición.
La Asociación Jurados de Cuadrilla ha querido subrayar que mantener viva la memoria de figuras como Francisco García Muñoz es también una forma de preservar el legado cultural de Soria y de transmitir a las nuevas generaciones el valor de sus raíces.
Con este homenaje floral, la Asociación renueva su compromiso de seguir recordando y trabajando por la difusión, el respeto y la continuidad de las Fiestas de San Juan y de las Sanjuaneras, auténtico patrimonio sentimental de la ciudad.