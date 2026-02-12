Carnaval en Soria: fotos del pregón y programa para disfrutar estos días

Publicado por
Mario Tejedor
Soria
Creado:
12.02.2026 | 22:13
Actualizado:
12.02.2026 | 22:13
Viernes 13 de febrero
13:00 HORAS: COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS. Salida desde Plaza Concepciones hasta la Plaza Mayor.
14:00 HORAS CONCIERTO en Plaza Herradores a cargo del grupo “MONIPOLIO”.
19:30 HORAS: TEATRO DE CALLE con la Compañía Internacional “LA BALDUFA” con la Obra de gran formato “ZEPPELIN”. Itinerante con salida Plaza Mayor.
20:30 HORAS: CHARANGA “LA QUE HAS LIAO” Itinerante
21:00 HORAS: CHIRIGOTA “LAS QUASIMOZAS”. Paradas en Estrecho del Collado, Callejón San Clemente y Calle Claustrilla.
00:00 HORAS: CONCIERTO a cargo del artista “CALERO LDN” + DJ NOYS. Plaza Herradores.
Sábado 14 de febrero
12:00 HORAS: TEATRO DE CALLE con “NICOLÁS CHEVALIE” con el espectáculo “PARA MIARTE DE RISA”. Plaza de las Mujeres.
13:00 HORAS: COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS, que discurrirá por zonas céntricas peatonales desde Plaza Mayor.
14:00 HORAS CONCIERTO en Plaza San Clemente a cargo del grupo “GÉMINIS”.
18:00 HORAS: TEATRO FAMILIAR con la Compañía “PASITO A PASITO PRODUCCIONES” con la obra “EL ROSAL DEL TÍO BENIGNO”. Plaza de las Mujeres.
19:15 HORAS: TEATRO DE CALLE ITINERANTE con la Compañía “BILLY BLUFF” con la obra “VELOCÍPEDO MÁGICO”.
20:00 HORAS: DESFILE CARNAVAL, con la Batucadas “KILOMBÓ” y “BLOCO-UKE”
21:00 HORAS: CONCIERTO a cargo del artista internacional “ARIEL DE CUBA”. Plaza Mayor
00:00 HORAS: MACRODISCO LA GRAMOLA CON DJ. JORGE ABAD, en la Plaza Mayor. Fallo Concurso del Desfile de Carnaval.
Domingo 15 de febrero
12:00 HORAS: TEATRO FAMILIAR. “¡AY, QUÉ LÍO!” Centro Cultural Palacio de la Audiencia.
13:00 HORAS: COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS. Salida Plaza Mayor hasta Plaza Concepciones.
14:00 HORAS: CONCIERTO en C/ Vicente Tutor (Tubo Ancho) a cargo del grupo “ORQUESTINA LA CANTINA”
18:00 HORAS: FIESTA DISFRACES INFANTIL en C/ Vicente Tutor (Tubo Ancho) “GUASA”
19:00 HORAS: TEATRO DE CALLE con la compañía “ALQUIMIA” con la obra “ROCK AND CIRCUS”. Plaza Mariano Granados.
Martes 17 de Febrero
19:00 HORAS: TEATRO DE CALLE ITINERANTE con la compañía “PASITO A PASITO PRODUCCIONES” con la obra “LA PLAÑIDERA INSISTENTE”. Salida desde Plaza Mayor hasta Plaza Mariano Granados.
20:00 HORAS: DESFILE ENTIERRO SARDINA desde Plaza Mariano Granados hasta Plaza Mayor, con la Compañía internacional. “YERA TEATRO” con la obra adaptada para el entierro de la Sardina “MENINAS”. A continuación “QUEMA DE LA SARDINA” (Plaza Mayor)
20:45 HORAS. CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES Y TRACA FINAL DE FIESTAS. Plaza Mayor.
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026
Lucrecia animó un acto en el que se vieron los primeros disfraces del año MARIO TEJEDOR
Pregón del Carnaval 2026