Daniel Moreno, coordinador de trasplantes en Soria: «La negativa familiar sigue siendo una de las principales barreras en la donación de órganos»

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

P. ¿Se hace algún tipo de trasplante en el Complejo Hospitalario de Soria?

R. En Soria se realizan extracciones de órganos, extracción de sangre de cordón umbilical, implante de tejidos oculares e implante de tejidos osteotendinosos. Trasplantes no se hacen.

P. ¿Para qué es la extracción de sangre de cordón umbilical?

R. Es una sangre rica en células madre progenitoras hematopoyéticas, que puede ser para sacar células para pacientes que tienen enfermedades reumatológicas. De ese cordón y esa placenta se extrae la sangre y se envía a un banco.

P. ¿En qué consiste el implante de tejidos oculares y de osteotendinosos que sí se realiza?

R. Es para cuando el servicio de Traumatología, por ejemplo, tiene que poner un trozo de hueso. Y nuestros compañeros de Oftalmología, tejido que necesita el ojo y que también se puede implantar.

P. ¿Qué piensa usted cuando una familia, al serle planteada la posibilidad de donación, dice que no?

R. La negativa familiar continúa siendo una de las principales barreras para la obtención de órganos (un 22% en España en 2025). En el proceso destacamos la importancia de mantener la voluntad del paciente o no haber expresado su rechazo a la donación en vida y comprobamos si hay constancia de instrucciones previas de su voluntad de donar. Si no existe, la última palabra la tendrá la familia, que entendemos respetará su voluntad.

Tanto o más importante es el impacto de la entrevista familiar. Debemos priorizar el apoyo emocional a la perdida de un ser querido y la comprensión de la muerte cerebral. Hay que dar información del proceso de donación, responder dudas, ayudando a afrontar la decisión de donar o no los órganos.

La principal causa de negativa es el desconocimiento de la voluntad del fallecido, seguido de la oposición en vida, la incomprensión de la muerte encefálica, el impacto emocional y las creencias religiosas. Más de la mitad de las razones del 'no' son evitables con comunicación y entrevista adecuada.

P. Me gustaría que me explicara cómo es ese momento previo al trasplante, en el caso de Soria a la extracción del órgano, ese engranaje humano que seguro está sujeto a un protocolo.

R. El proceso de donación es un proceso complejo. Este logro es posible gracias a la generosidad de los donantes y sus familias y a decenas de profesionales sanitarios coordinados por la ONT (Organización Nacional de Trasplantes) que logran que cada procedimiento sea un éxito.

Desde la coordinación hospitalaria estamos disponibles para la valoración de posibles donantes 24 horas al día los 365 días del año.

Es un proceso protocolizado que se inicia desde la detección del donante en Urgencias o Neurología principalmente. El paciente es valorado por un médico intensivista e ingresa en UCI si la familia es partidaria de la donación.

Múltiples servicios, desde Microbiología, Laboratorio, Radiodiagnóstico, Neumología y Cardiología, intervienen en la valoración de los órganos y en descartar enfermedades trasmisibles.

El diagnóstico de muerte cerebral es realizado por tres médicos, uno de ellos neurólogo. Posteriormente, el mantenimiento del donante se realiza en UCI para optimizar la función de los órganos viables.

En caso de donación en asistolia (tras parada cardiorrespiratoria) la decisión de retirada de soporte vital siempre precede y es independiente del proceso de donación. Tras constatar el fallecimiento, se inicia un complejo procedimiento de preservación de órganos.

Se remite la sangre del donante al Clínico de Valladolid para un estudio inmunológico de compatibilidad. Y se contacta con coordinación de ONT para oferta de órganos donables y tras aceptación de órgano se desplazan los equipos quirúrgicos a nuestro hospital.

El proceso de extracción renal lo realizan los urólogos de nuestro centro y Anestesiología asegura el mantenimiento del donante en quirófano hasta el inicio de la preservación.

P. Es de suponer que el tiempo en un proceso de donación para un trasplante resulta vital.

R. El tiempo al trasplante es coordinado a través de la ONT. Se priorizan pacientes con dificultades para recibir un trasplante por sus características antropométricas, clínicas o inmunológicas. Doscientos noventa y ocho pacientes han sido trasplantados en España en urgencia cero. Asimismo, gracias al programa Pathi se trasplantaron 170 pacientes renales hiper inmunizados, para los que es muy complicado encontrar un donante compatible. Se priorizan pacientes con dificultades de recibir el trasplante, por sus características. Pacientes muy fuertes, muy delgados, pacientes muy pequeños... Un paciente muy pequeñito necesita un hígado y a lo mejor es difícil encontrarlo. Y yo puedo tener un paciente en Soria que es también muy pequeñito y resultar válido para él. O por características clínicas, inmunológicas, que ha tenido un montón de rechazos y tengo un riñón compatible con él. Se hace un cruce y aunque el riñón estuviera destinado a Salamanca, va donde se necesita y es complicado encontrar.

P. ¿Qué se le dice a una familia antes de entrar a quirófano?

R. En el caso de trasplante, aquí no vemos a la personas que recibe el órgano. Por lo que se refiere al donante, informamos a la familia cuando se diagnostica la muerte del paciente y se termina el proceso de extracción.

P. A veces el ciudadano se pregunta cómo funcionan las listas de trasplantes.

R. La primera oferta renal en nuestra comunidad se realiza al Hospital Clínico de Valladolid y Hospital Universitario de Salamanca. Para el hígado, al Río Hortega de Valladolid, y para los pulmones, al Hospital Universitario de Salamanca desde 2025. La coordinación se realiza desde la Organización Nacional de Trasplantes, priorizando las urgencias cero, esto es, que necesitan el órgano ya, y pacientes hiper inmunizados, o sea, lo que he comentado antes, que es muy difícil encontrar un órgano para ellos. Esto es lo que hay que priorizar.

P. ¿Cómo es la donación en vida? No es habitual, pero existe.

R. El trasplante renal de donante vivo se está impulsando, actualmente solo supone un 10% de los trasplantes renales. ¿Es mejor que el de donante cadáver? Claro que es mejor, proporciona mejores resultados de paciente e injerto y mejor calidad de vida. Además, la similitud inmunológica hace disminuir el riesgo de rechazo. ¿Qué se pretende con ello?, ¿qué sería lo óptimo? En el mejor de los casos, que nadie entrara en diálisis porque antes de hacerlo hubiera un riñón para ti. También es posible en vivo la donación de parte del hígado, de familiar o cruzado. Si se está emparentado hay menos posibilidad de rechazo.

P. ¿Cuál suele ser la cifra anual de recuperación de órganos?

R. En los últimos 5 años en Soria se han recuperado mas de 60 órganos. En Soria durante 2025 hemos tenido un solo donante eficaz con extracción en asistolia controlada. Se recuperaron un total de 5 órganos, trasplantándose hígado y riñón con éxito fuera de la comunidad. (¿Qué significa donante eficaz?). Un donante eficaz es el donante a quien sacamos lo órganos. De esos cinco órganos recuperados fueron trasplantados dos, el hígado y un riñón.

P. ¿Es frecuente la extracción de tantos órganos de un mismo paciente?

R. Nosotros valoramos todos los órganos que se puedan sacar de un paciente. En el caso de este paciente se valoraron también los pulmones, pero el procedimiento quirúrgico no fue óptimo y no pudieron ser trasplantados; y en uno de los riñones, la biopsia posterior tampoco fue favorable y tampoco se implantó.

El año pasado la tasa fue muy baja, pero el anterior el objetivo de la ONT se superó con creces. En 2024 tuvimos en Soria 7 (3 en donación en asistolia) con 18 órganos recuperados y 14 trasplantados, con una tasa de más de 70 donantes por millón de población.

A pesar de que solo hubo un donante eficaz, durante 2025 se han valorado otros 5 pacientes como posibles donantes en UCI, 3 de ellos como posibles donantes en muerte encefálica. Pero todos ellos presentaban contraindicaciones médicas para la donación. Y además se analizaron otros 5 pacientes neuro críticos fallecidos fuera de la UCI.

Desde la coordinación hospitalaria de trasplantes tratamos de aumentar la capacidad de detección implicando a diferentes servicios del hospital como Urgencias, Neurológica, Paliativos o Neumología, de manera que se normalice la donación como parte de los cuidados al final de la vida.

Desde julio de 2025, se han ampliado los criterios de aceptación de órganos, al permitir la donación de órganos entre personas VIH.

P. ¿Hasta qué punto influye el envejecimiento de la población en la donación de órganos?

R. Sí influye, claro. Cuando el donante está envejecido, la posibilidad de que sus órganos sean válidos es más difícil. Y cuando hacemos programas de donación en asistolia, los pacientes muy añosos no los incluidos.

Las tasas de donación en Soria varían mucho a lo largo de los años, las características demográficas de nuestra población y el traslado de pacientes neuro críticos al hospital de referencia en Burgos podrían contribuir a ello. Dos pacientes sorianos que tuvieron que ser trasladados a Burgos fueron luego donantes allí el año pasado.

Imagínese que, a parte del donante que hemos tenido, estos que hemos valorado en la ICI hubieran sido donantes y los valorados fuera de UCI, también. Estaríamos hablando de 11 donantes, más los dos fallecidos en Burgos. Soria hubiera tenido en condiciones óptimas e idílicas 13 donantes. Lo que quiero decir es que hay años de muy malos resultados y años de muy buenos, porque tenemos unas cifras muy pequeñitas. Con 7 donantes el año anterior sobrepasamos las tasas a nivel nacional.

En 2025 es España se realizaron más de 6.300 trasplantes de órganos, esta actividad fue posible gracias a las 2.547 personas que donaron sus órganos tras fallecer, lo que supone una tasa de 51,9 donantes por millón de población muy superior a la del resto de países del mundo, cifra similar a 2024 cuando se alcanzó el máximo histórico.

P. ¿Destacaría alguna donación en su experiencia profesional por algún motivo en especial?

R. La donación es el mayor acto de bondad del ser humano, la vida de algunas personas depende de que llegue a tiempo un trasplante. Como coordinador de trasplantes, quiero agradecer de nuevo la solidaridad de todos los donantes y sus familias ya que sin ellos no sería posible. Recuerdo muchos casos de mi vida profesional en Madrid, Soria y Logroño. Uno que me marcó y que destacaría es la primera donación en asistolia tras prestación de ayuda a morir, tras la eutanasia, que se llevo a cabo en 2024 aquí en el hospital de Soria. El paciente quería ser donante. Es el primer y único caso que se ha hecho aquí.

P. ¿Cuántas personas esperan en estos momentos un trasplante en Soria?

R. Lo coordina la ONT y es muy variable la lista para los distintos órganos. Hay un dato publicado de que a 31 de diciembre de 2025 en España, 5.163 pacientes esperaban el trasplante de un órgano; de ellos, 77 eran niños.

P. ¿El ciudadano tiene claro qué hacer si quiere ser donante?

R. Hay gente que viene y pregunta por mí para recabar información sobre cómo puede ser donante de órganos. Y le hago la explicación de qué dice la Ley. La Ley en España dice que todos somos donantes presuntos, es decir, que a no ser que en vida hayamos rechazado ser donante, todos lo somos. Pero eso en la práctica clínica no se realiza. ¿Qué se hace? Como tú no puedes decidir es tu familia quien decide por ti, así que quien ahí decide es la familia. ¿Qué es lo que se hace? Nosotros consultamos si el paciente tenía un documento de voluntades anticipadas, en el que ha dicho sí o no a la donación. Si ha dicho sí a la donación, independiente de lo que opine su familia, se va a seguir adelante. Porque era la voluntad del paciente.

Y si no qué puedes hacer, que es lo que le decimos a la gente: el carné de donante. Este carné no tiene una validez legal, pero lo que estás transmitiendo a tu familia es que llegado el momento 'yo quiero ser donante'. Y lo que presumimos es que la familia, desde el momento en que se plantee esta pregunta, va a respetar la voluntad del paciente. Hay que tener en cuenta que no obligatoriamente ha de hacerse ante notario, es algo que se puede formalizar en Soria en la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria en el Paseo del Espolón 2. La tarjeta de donante tiene un valor testimonial, expresa el deseo a la familia de ser donante de órganos.