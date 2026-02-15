Mariposa de Luz, las Domingas y el Jardín de la Alegría ganan el Carnaval de Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El Carnaval de Soria ya tiene ganadores. El mejor disfraz individual fue para Mariposa de Luz, que se hace con un premio de 300 euros, mientras que en la categoría de pareja quienes se llevaron el primer puesto fueron las Domingas, recordando a la escultura de la anciana entrañable que esperaba compañía en un banco de la Dehesa y que ahora se encuentra en el Espacio Alameda.

El premio grupal recayó en el Jardín de la Alegría, donde los colores de las flores animó un desfile muy numeroso.

Mejor disfraz individual, Mariposa de luz.MARIO TEJEDOR

Mejor disfraz por parejas, Las Domingas.MARIO TEJEDOR

Los premios en metálico que recibirán son de 300 euros para el mejor disfraz individual, 500 para pareja y 1.200 para grupo, según informó el Ayuntamiento de Soria, organizador de los actos que se desarrollan estos días en la capital y que concluyen el martes con el tradicional Entierro de la Sardina.