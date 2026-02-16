Las viviendas turísticas suman 151 en Soria, con casi la mitad en el centro

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Las viviendas turísticas se han convertido en una parte del paisaje de la oferta de alojamiento. La capital soriana no es ajena a esta realidad y la proliferación que se advierte a pie de calle tiene una cifra concreta. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha cuantificado esta modalidad, que abunda sobre todo en los centros de las ciudades. En el caso de Soria, buena parte de la oferta se concentra en las zonas de la ‘almendra central’ y no son pocas las existentes en la ciudad. Según la indagación del INE existen 151 viviendas puestas a disposición de los turistas y son pocas las áreas que no contienen alguna. El centro es el espacio más lleno de viviendas turísticas, pues prácticamente la mitad se despliega en áreas como los entornos de la plaza Mayor o de Herradores.

El estudio del INE, con cifras de 2025, sitúa al entorno de Herradores-Puertas de Pro y Aduana Vieja como el más abundante en viviendas destinadas a la ocupación de los visitantes. A continuación se coloca el casco viejo, el conglomerado formado por la plaza Mayor y sus alrededores, con prolongación en Virgen del Espino. El documento del INE, dentro de su plan de estadística experimental, está realizado sobre la base de las secciones censales y son esas dos las que claramente dominan el panorama soriano. Con Herradores a la cabeza y sus 26 viviendas, que copan 150 plazas para turistas. Luego está el área de la plaza Mayor, con un número parecido de casas, 24, aunque con una menor capacidad, ya que estas contienen 102 plazas. Ninguna de las secciones de la capital se acerca a estos volúmenes, que se significan con más del 2% del parque de vivienda en sus respectivas áreas. El porcentaje más acusado, el de Herradores, que prácticamente es del 3%.

«La vivienda turística no es un concepto claramente definido y del cual haya una definición única en España. Esta definición depende de las comunidades autónomas, y cada una clasifica los alojamientos turísticos siguiendo sus propios criterios», señala el INE en la metodología de su estudio.

En Castilla y León se habla de ‘vivienda de uso turístico’, que la Junta distingue como aquella «vivienda (piso, casa, bungaló, chalé u otro inmueble análogo) amueblada y equipada para la cesión temporal de su uso de manera inmediata, comercializada o promocionada principalmente en canales de oferta turística y cesión realizada con finalidad lucrativa». Estas unidades «deberán contar, como mínimo, con las siguientes dependencias: dormitorio, salón- comedor, cocina y cuarto de baño o aseo, salvo las viviendas de uso turístico de tipo estudio, en las que el dormitorio, salón- comedor y cocina ocuparan un espacio común».

Para realizar su investigación, el INE se ha fijado en los alojamientos presentes en las tres plataformas más populares entre quienes viajan y optan por este tipo residencial para pasar unos días en las diferentes ciudades.

Tras Herradores y la plaza Mayor se encuentran otras secciones también en el mismo centro, si bien con menores índices. Se trata de los entornos de Bernardo Robles y de Diputación-calle Alberca, respectivamente con 13 y ocho viviendas. Entre estas cuatro secciones, prácticamente la mitad de la capacidad de las 151 viviendas turísticas se encuentra situada en el centro de la capital.

Muy cerca está otro espacio destacado. Separado por la antigua travesía se halla el barrio de La Florida, que empata con ocho viviendas con el área de la Diputación. Aparentemente, son viviendas de una configuración similar en uno y otro caso, ya que congregan aproximadamente 40 plazas.

Pegada al centro y mirando a San Pedro, la zona de San Lorenzo y las laderas del Castillo albergan diez viviendas, con 48 plazas. Aunque para residencias ‘bien aprovechadas’, las que se encuentran en la gran sección de La Arboleda-Cerro Castejón. Al INE le constan siete unidades, con prácticamente seis plazas cada una.

De todas las secciones censales de la capital soriana, únicamente tres se hallan ajenas a la realidad de los nuevos alojamientos. Llama la atención una, por su densidad residencial que haría propicio el alquiler temporal. Es la avenida de Valladolid, entre San Benito y la estación de autobuses, completamente ajena a la vivienda turística. Otra, también llamativa, es la zona de Fuente del Rey, cercana a la calle Las Casas y el entorno del hospital, dos secciones que suman hasta diez residencias turísticas.

Pero, en general, son las proximidades al centro las demarcaciones a las que hay que mirar como más propicias para el alojamiento, más allá del propio centro. Así, en Nicolás-Rabal-avenida de Navarra confluyen cinco viviendas y seis en Sagunto-plaza de toros. Más allá destaca La Barriada y núcleos rurales que, con una oferta de seis residencias, acoge 40 plazas.