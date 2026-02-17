Soria Ya propone medidas para frenar el "abandono" del patrimonio cultural de la provincia

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Soria Ya pone de relieve el "deterioro" del patrimonio provincial y propone medidas para tratar de atajar el problema. Después de reunirse con el colectivo Románico sin techo asume como propio sus planteamientos, como la necesidad de un plan director de todo el patrimonio rural provincial, que abarque tanto el eclesiástico como el civil y ferroviario, iglesias y ermitas, pero también escuelas, lavaderos, fraguas, palomares y otras construcciones tradicionales. Este plan, elaborado por profesionales, debería definir con claridad qué actuaciones corresponden en cada inmueble.

Soria Ya se reunió el lunes con el colectivo Románico Sin Techo para analizar la situación del patrimonio cultural de la provincia y conocer de primera mano las propuestas del colectivo en defensa del patrimonio. Participaron el cabeza de lista Ángel Ceña y Rosalía Peña, coordinadora de la formación, junto al profesor Luis Pastor, Teresa García y Jose María Incausa.

Durante la reunión, el colectivo expuso casos concretos que evidencian el deterioro del patrimonio en distintos puntos de la provincia. Entre ellos, las iglesias góticas de Aldealcardo y La Cuesta, en Tierras Altas, esta última con valiosas pinturas murales prácticamente perdidas; la ermita de la Virgen del Monte Seces, en Sarnago; la iglesia de San Bartolomé en La Barbolla; el despoblado de Boillos; o iglesias e inmuebles en riesgo de desaparecer en enclaves como Cabreriza, Castellanos, Alconeza o Tartajo, entre otros.

Románico Sin Techo insistió en que estos ejemplos no son excepciones, sino la muestra de una falta de planificación estructurada para la conservación del patrimonio rural, en muchos casos vinculado al Obispado de Osma-Soria, pero también a ayuntamientos, a la Junta de Castilla y León o a otros grandes propietarios como ADIF.

El colectivo defendió igualmente la necesidad de realizar un auténtico «triaje» del patrimonio soriano, es decir, conocer con precisión el estado de cada edificio y establecer prioridades de intervención para evitar pérdidas irreversibles.

Otro de los aspectos abordados fue la ausencia de una estrategia real de puesta en valor de los recursos culturales. Se puso de manifiesto !la falta de itinerarios turísticos estructurados" más allá del entorno de la capital, y pusieron como ejemplo enclaves como Tiermes, cuyo yacimiento permanece accesible pero sin suficiente interpretación, así como la escasa promoción coordinada de zonas como Tiermes, Ambrona o el conjunto de Tierras Altas.

Asimismo, pusieron de relieve la falta de coordinación entre administraciones y grandes tenedores de patrimonio. La asociación trasladó a Ceña la necesidad de mejorar la interlocución con el Obispado de Osma-Soria y de abordar también la situación de inmuebles vinculados a ADIF que permanecen abandonados.

Soria Ya aseguró en un comunicado que coincide con el diagnóstico expuesto por Románico Sin Techo y asume sus propuestas como propias. La protección y conservación del patrimonio cultural y etnográfico de los pueblos de Soria ha sido uno de los ejes de actuación de la formación durante su primera legislatura en las Cortes, donde ha defendido iniciativas orientadas a preservar la identidad y la memoria del territorio. En este sentido, para Soria Ya la conservación del patrimonio y la lucha contra la despoblación son cuestiones inseparables. «Mantener en pie iglesias, ermitas, edificios históricos y construcciones tradicionales no es una cuestión secundaria, es preservar el alma de los pueblos y una oportunidad real de desarrollo si se planifica con rigor y visión de conjunto» señalaron desde la plataforma.

La reunión con Románico sin Techo se suma a los encuentros ya mantenidos por Soria Ya con representantes del comité de trabajadores del Ayuntamiento de Soria, el comité de empresa de Tableros Losán, los sindicatos UGT, SAECYL, CCOO, CSIF y USO, con Cámara de Comercio y FOES, así como con Grupos de Acción Local, la Plataforma Ciudadana de Almazán y Amnistía Internacional, dentro de una ronda de contactos que el movimiento ciudadano está intensificando "para elaborar un programa electoral construido desde el territorio y centrado en las necesidades reales del tejido productivo, social, laboral y cultural de la provincia".