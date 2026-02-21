Restaurar el paño de muralla de Soria en Alberca tiene un coste de 1,3 millones

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

La muralla de Alberca espera su restauración, una vez a la luz tras haberse demolido gran parte del antiguo reformatorio. No es poco el coste del programa de obras para dejar en su esplendor el paño más prometedor dentro del casco urbano. A 1,3 millones asciende la inversión que espera aplicar el Ayuntamiento en esta céntrica zona, dominada por el palacio de Alcántara. Buena parte de ella espera conseguirla gracias a las ayudas del 2% Cultural del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El Ayuntamiento acude a una nueva convocatoria de estas subvenciones destinadas al patrimonio, ayudas que ya han servido en otras ocasiones en la capital.

El plan de restauración se articula en dos anualidades (2026 y 2027), explicó el alcalde, Carlos Martínez, al dar cuenta a los medios de la decisión municipal. Para tener más probabilidades de concesión, una vez más el Ayuntamiento apuesta por movilizar el mayor porcentaje de fondos propios. De esta manera, si finalmente se conceden los fondos, la parte local aportará un 29%, mientras que el 71% restante sería la ayuda.

El paño de Alberca quedó al descubierto hace algo menos de un año, con la demolición parcial del antiguo reformatorio. Se trata de 90 metros lineales de muralla, incluido un torreón bastante modificado con remiendos y añadiduras. En cuanto a la cerca, presenta pérdidas, mechinales y postizos, aunque su aspecto sigue siendo imponente. El programa del 2% Cultural se vincula con el cercano palacio de Alcántara y la urbanización de la calle Alberca.

En la casona el plan es crear un pasaje para conectar con la calle. Esta, por su parte, se dotará de un nuevo aspecto en superficie, destacando el ornamento de una fuente para recordar el origen hortelano de la zona.

El arreglo de la muralla de Alberca continúa con las previsiones del Plan Director de una cerca medieval que ya ha conocido otras restauraciones. De hecho, refirió el alcalde, se encuentra ejecutado en un 60%. Las subvenciones del 2% Cultural han servido para poner en condiciones los muros entre el puente de piedra y el pie del Mirón, así como los antemuros del Castillo, donde se ha excavado además el nivel de la puebla antigua de Soria.

La demolición del viejo reformatorio se vincula a la operación urbanística de Alcántara, por la que las edificabilidades de la casona y del derruido inmueble se trasladan a una parcela frente a la estación del ferrocarril. El palacio cambia a dotacional su calificación urbanística, de modo que pueda cederse al Ministerio de Cultura como segunda sede del Centro Nacional de Fotografía en el antiguo Banco de España.

La ‘entrega’ al Ministerio es inminente, una vez que el Ayuntamiento ha adquirido el resto de edificio que permanecía en manos privadas. El Estado está ya trabajando en el proyecto para adaptar esta segunda sede, con la que se cerrará un triángulo cultural (Gaya Nuño, Banco de España, Alcántara) en torno al Olivo.

Por otra parte, Martínez salió al paso de las consideraciones del PP acerca de los nueve euros que ahora cuesta anular las multas del estacionamiento regulado, frente a los tres anteriores. Lejos del afán recaudatorio atribuido, Martínez situó la novedad en la ORA en la necesidad de atajar el «fraude». Y es que con la tarifa antigua «era más barato pagar la multa que echar a la zona azul». Es decir, que había quien dejaba el coche durante horas, confiando en el bajo coste, e impedía el fin rotatorio de la zona.