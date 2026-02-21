Las ayudas de funcionamiento en Soria alcanzan los 27 millones frente a un potencial de 300 millones

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Soria, junto a Teruel y Cuenca, se benefician desde 2023 de las denominadas ayudas de funcionamiento. Una herramienta habilitada por la UE, pero aplicada por el Gobierno, con la que se busca corregir la falta de competitividad de las empresas por su ubicación en territorios despoblados con bonificaciones fiscales a sus costes laborales. El Ejecutivo activó la medida prácticamente al mínimo, pero aún así los datos de los últimos años revelan que en los tres últimos ejercicios las empresas de Soria se han ahorrado más de 27 millones de euros. Una cifra positiva, pero que palidece ante un potencial que podría llegar a superar los 300 millones si se aplicara la herramienta fiscal al máximo.

Como cada año, a través de Transparencia, la Dirección General de la Seguridad Social, ha facilitado los datos de impacto de las ayudas. Sumando los tres años de vigencia, las empresas de Soria, Cuenca y Teruel se han ahorrado más de 110 millones de euros de los que algo más de 27 corresponden a la provincia de Soria.

Las ayudas se empezaron a aplicar en enero de 2023 con un 5% de reducción en la cotización por contingencias comunes de la empresa en todos los contratos indefinidos existentes antes de esa fecha. El porcentaje se eleva al 15% en los nuevos contratos y alcanza al 20% de la cotización en contingencias comunes a los nuevos contratos en empresas de poblaciones de menos de 1.000 habitantes. Las contingencias comunes solo es un parte, la más importante, de todas las cotizaciones sociales que abona la empresa a la Seguridad Social que también incluyen el mecanismo de equidad intergeneracional o la cotización por desempleo.

La información facilitada por la Seguridad Social a este medio incluye los datos hasta el mes de noviembre –dado que la liquidación de diciembre se hace en enero y aún no están disponibles–. En el caso de Soria el pasado mes de noviembre la medida se aplicó sobre 2. 938 empresas beneficiando a 22.795 trabajadores generando un ahorro de 9443.055,45 euros solo ese mes.

Los datos oficiales indican que desde el mes de junio la cifra de ahorro de las empresas de Soria por la aplicación de esta medida supera los 900.000 euros, por lo que es fácil deducir que en diciembre de mantendrá por encima de esa cifra. Si la cuenta oficial hasta diciembre sitúa el ahorro en los tres años de aplicación en los 26,4 millones cuando se sume el mes de diciembre el total superará con facilidad los 27 millones de euros ya referidos.

La cantidad, tanto mensual como total, es respetable, pero la aplicación de las ayudas aún está lejos de todo su potencial. La base media de cotización en Soria según los últimos datos oficiales –septiembre de 2025– es de 2.156 euros por lo que el coste laboral medio es esa cifra más el 32% que las empresas abonan directamente a la Seguridad Social, lo que situaría el coste laboral medio de cada trabajador soriano en los 2.845,92 euros. La aplicación de las ayudas al máximo, es decir, un 20% del coste laboral, supondría un ahorro de 569,18 euros mensuales ◘–teniendo en cuando el número de trabajadores a los que se aplicó en noviembre.

La diferencia con la aplicación actual es amplísima. En noviembre de 2025, de media, la aplicación de las ayudas supuso una bonificación para las empresas de 41,41 euros por trabajador. Tal y como está explicado, en el mes de noviembre las ayudas de funcionamiento se aplicaron sobre 2.938 empresas y para un total de 22.795 trabajadores generando un ahorro en las cotizaciones por contingencias comunes de 9443.055,45 euros. Si el Gobierno aplicara las ayudas al máximo, la bonificación por trabajador sería de los referidos 547 euros, generando un ahorro a las empresas de unos 13 millones de euros ese mes.

No obstante, hay matices ya que el cálculo responde a medias, mientras que en la información oficial no se especifica los contratos nuevos, los antiguos o los de poblaciones de menos de 1.000 habitantes que tienen porcentajes de aplicación diferentes. Tomando todos estos factores en consideración y aplicando la reducción al máximo en los tres años de vigencia de las ayudas de funcionamiento la cifra de ahorro para las empresas superaría fácilmente los 300 millones de euros. El balance oficial las limitará a poco más de 27 millones de euros.

Aunque las ayudas de funcionamiento están lejos de su máximo impacto, también es cierto que sí están siento un importante acicate para la actividad empresarial. En su primer mes de aplicación, en enero de 2023, esta herramienta fiscal benefició a 2.837 empresas y se aplicó sobre 21.597 contratos, generando un ahorro empresarial de 490.212,90 euros. En noviembre de 2025 fueron 2.938 empresas, unas 100 más, y 22.795 trabajadores –1.200 más–, siendo el importe del ahorro los ya referidos 944.055,45 euros.