La empresa soriana Molinero lanza Haya Logística para llevar alimentos frescos por toda la península

La empresa olvegueña Molinero culmina su proceso logístico con Haya, especializada en soluciones integrales de reparto final, o distribución capilar, en frío y que este año prevé facturar 20 millones de euros. De esta forma, fortalece el reparto de sus clientes ampliando la cobertura, dado que llega a todo el país. Y es que Haya Logística cuenta con delegaciones en diez provincias desde donde realiza la etapa final del transporte de mercancías, llevando los productos frescos, refrigerados y congelados, desde el centro de distribución hasta el cliente final, supermercado o pequeño comercio. Así lo explica Javier Jiménez, propietario del grupo, quien constata que en la actualidad Haya Logística da empleo a unas 200 personas, pero la idea es duplicar la cifra conforme vaya expandiéndose la red, que en estos momentos va a un ritmo mensual de crecimiento de entre el 25% y el 30%.

En la actualidad está presente en las principales capitales de la península ibérica y da cobertura nacional desde el pasado mes de diciembre distribuyendo los productos en rutas cortas para maximizar la eficiencia y rapidez. Y para ello cuenta con una flota de más de un centenar de camiones más pequeños para poder realizar el último eslabón de la cadena de suministro. Gracias a esta nueva configuración nace un nuevo operador global en la distribución nacional que llega a sus clientes en 24-48 horas. «Ofrece un servicio eficiente, flexible y orientado a la última milla, clave en la cadena de suministro moderna».

La mayor delegación de Haya Logística se encuentra en Madrid, donde Molinero está acondicionando una nave de 10.000 metros cuadrados de superficie próxima a Mercamadrid, y está en marcha también en Barcelona, Málaga, Jaén, Sevilla, Almería, Alicante, Valencia, Vigo, La Coruña y Ólvega, desde donde se distribuirá a Soria y toda la zona perimetral de 200 kilómetros, como Navarra, La Rioja y Burgos.

Una red propia de distribución, además de la implementación de tecnología avanzada permiten a Haya Logística garantizar una planificación de rutas optimizada, que mejora tiempos y reduce costes; además de un control de temperatura en cada envío, asegurando el mantenimiento constante de la cadena de frío; trazabilidad completa, con seguimiento en tiempo real y total visibilidad del proceso.

Molinero arrancó con el proyecto el 1 de julio de 2025 para atender a sus más de un millar de clientes que tiene por todo el país, de tal forma que recoge la mercancía en todas las provincias y se expide en todos los territorios. Dispone de vehículos de reparto en todas las plazas y camiones de distribución capilar, además de camiones de arrastre de ruta nacional enlazando todas las delegaciones logrando un plazo de entrega de 24-48 horas.

Jiménez constata que la fortaleza de Haya Logistica radica en «un equipo humano altamente cualificado y experimentado, orientado al cliente y a la excelencia operativa». Además de procesos operativos rigurosos, diseñados para ofrecer un servicio de máxima calidad.

«Con el prestigio de Molinero y con las personas que se han contratado para el proyecto está siendo fácil dar cobertura a un mercado que no estaba ofreciendo un servicio en tiempo y forma, y lo damos con la mejor calidad y a un precio más razonable», añade Jiménez. De hecho, asegura que Haya Logística está creciendo entre un 25 y un 30% al mes.

Los almacenes frigoríficos se encuentran ubicados en las inmediaciones de las plataformas de distribución, comercialización, transformación y logística de alimentos frescos de cada provincia, como Mercamadrid, Mercabarna en Barcelona, Mercavalencia, Mercalicante o Mercacoruña, entre otras, mientras que en Ólvega se ha adaptado también Friólvega para operar en Navarra, La Rioja, Soria y Burgos. «Donde no estamos tenemos colaboradores a medida para llegar a todos los territorios».

Haya Logística empezó a principios del año pasado, y ya el 1 de julio entró Molinero, haciéndose con el 100% del capital para dar servicio de transporte de larga distancia periférica e integrarlo todo en el mismo grupo. Las previsiones para este año son alcanzar una facturación que supere los 20 millones de euros. Cuenta con una plantilla de 200 personas más otro centenar de autónomos, y espera doblar la cifra a medio plazo por el ritmo que está experimentando. Para hacerse una idea, entre Molinero y Friólvega suman 800 trabajadores, de modo que este sector del transporte capilar incrementará la plantilla en un 50%.

Ademas, al ser empresa de capital español «aporta no solo compromiso con la calidad, sino también un profundo conocimiento del territorio y de las necesidades del mercado nacional». Este enfoque permite a Haya Logística adaptarse con agilidad a las exigencias del mercado español, respondiendo con soluciones eficaces y adaptadas a cada región.