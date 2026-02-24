Las ayudas de ‘ecoinversión’ siguen para la rehabilitación de vivienda en Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Las ayudas de rehabilitación de vivienda continúan de la mano del Ayuntamiento. El fin del programa del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada para la zona de San Pedro-El Carmen no implica el cese de las subvenciones para casas, ya que permanecen las de ‘ecoinversión’, que sostiene en solitario el Consistorio. El concejal de Urbanismo, Luis Rey, confirmó la permanencia del área de ‘ecoinversión’, que tiene un espacio «más amplio» que el del finalizado plan de San Pedro-El Carmen. Son 100.000 los euros que destina el Ayuntamiento a este programa, cuyo ámbito de aplicación el Casco Histórico de la ciudad, ampliado a las laderas del Castillo.

Inicialmente las ayudas de ‘ecoinversión’ se prolongaron para dar cobertura a los expedientes pendientes de aprobación en el ejercicio, solapándose con el Entorno Residencial de Rehabilitación Programada para la zona de San Pedro-El Carmen. Dos vías diferentes para rehabilitar vivienda, con gran expectación en el caso de las segundas.

Tanto que a día de hoy el Entorno se considera finalizado, al haber agotado sus fondos para las comunidades. Quedan varias solicitudes registradas que podrían entrar en la convocatoria en el caso de la existencia de más fondos.

Por ello el Ayuntamiento confía en una nueva partida de dinero europeo que pueda canalizar la Comunidad Autónoma o, de manera más directa, canalizar a vivienda parte del dinero dirigido a otros fines. Concretamente, el dinero de actuaciones en calles. El concejal de Urbanismo indicó la posibilidad de destinar «parte de los fondos de urbanización para rehabilitación».

El programa del Entorno Residencial movilizaba 5,9 millones de euros, de los que 545.000 euros se corresponden con la aportación del Ayuntamiento. Prácticamente cuatro millones estaban reservados para las subvenciones de rehabilitación, con 1,3 para obras de urbanización. El resto venía a cubrir los gastos de gestión. Sobraría, por tanto, parte del dinero de intervenciones en calles, pese a que el Ayuntamiento sí piensa actuar en la zona del Tovasol.

El Entorno Residencial comprende 147 edificios con 1.229 viviendas. De este conjunto se consideró un centenar como de actuación prioritaria, con casi 800 pisos. Por su parte, las ayudas de ‘ecoinversión’ no sólo cubren un área más amplia, sino que también asumen obras clásicas de rehabilitación, más allá de las cuestiones de eficiencia energética vinculada a bloques completos del Entorno.

Finalmente han sido 16 edificios y 156 viviendas los beneficiarios de las subvenciones del Entorno. Con estas concesiones se agota la ‘bolsa’ de dinero previsto para casas, de manera que hay que abrir otras vías para intentar cubrir los expedientes que, presentados y cumpliendo los requisitos, quedan fuera de la convocatoria por la falta de disposición de fondos.