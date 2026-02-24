La empresa salmantina Tebrio Group se alza con el Premio Nacional Pyme del año 2025

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El pasado 19 de febrero tuvo lugar la entrega de galardones de la novena edición del Premio Pyme del Año 2025, organizado por Banco Santander y Cámara de Comercio de España con el objetivo de reconocer el desempeño de pequeñas y medianas empresas españolas. En un acto presidido por Su Majestad el Rey, la empresa salmantina Tebrio Group S.L. se alzó con el premio a la Pyme Nacional del Año 2025.

Adriana Casillas, CEO de esta compañía biotecnológica líder en la cría industrial del insecto Tenebrio Molitor y su transformación en ingredientes para alimentación animal, vegetal y usos industriales, celebró este reconocimiento como un «impulso» que les recuerda que «cuando la innovación se une al propósito, surgen empresas que transforman los desafíos en oportunidades y los sueños en proyectos tangibles».

Aragón, también premiada

En esta edición varios han sido los accésits nacionales entregados. Entre ellos, la empresa zaragozana Querqus Sustainable Packing S.L. (especializada en la recuperación, reparación y reutilización de palets y embalajes de madera usados, para transformarlos en nuevos productos y evitar residuos) recibió el accésit nacional a la Pyme Sostenible, viendo reconocido su compromiso con la economía circulación y el cuidado del medioambiente.

Por su parte, la barcelonesa MiiN Cosmetics S.L. recibió el accésit a la Internacionalización; la vizcaína Oncomatryx Biopharma S.L., a la Innovación y Digitalización; y la palmense Coco Solution S.L., el accésit a la Formación y Empleo.

El valor de las pymes

Su Majestad el Rey no dejó pasar la oportunidad de poner en valor el papel de las pymes que, como él mismo afirmó, son «el nervio del tejido productivo español.

Desde todos los rincones de nuestra geografía, en cada taller, en cada despacho, en cada línea de producción, sostenéis el empleo, impulsáis la innovación y fortalecéis los lazos que vertebran nuestra vida colectiva».

Por su parte, el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, reconoció a las más de 1.700 inscritas al Premio y, en concreto las 21 finalistas; mientras que el presidente de Santander España, Luis Isasi, señaló que estos premios son, sobre todo, «una forma de poner el foco donde de verdad se construye la fortaleza de un país».

Miles de participantes

En esta novena edición se inscribieron 1.770 empresas de las 50 provincias. En su organización han participado 54 Cámaras de Comercio Territoriales, 13 Direcciones Territoriales de Banco Santander y las principales cabeceras de la prensa española. Desde 2017, año de su lanzamiento, ya son 12.585 pymes las que han participado en este certamen.