La Asociación de Vecinos de Los Royales denuncia el 'abandono' en sus calles de vehículos decomisados por la Guardia Civil

Malestar en el barrio de Los Royales por la proliferación de vehículos incautados en operaciones de la Guardia Civil que quedan languideciendo en la zona. A través de un comunicado, la Asociación de Vecinos Los Royales ha manifestado públicamente su profunda preocupación y malestar ante la acumulación descontrolada de vehículos decomisados en las calles colindantes al cuartel. "Esta situación, que se prolonga de manera indefinida, está convirtiendo una zona residencial en un desguace improvisado a la vista de todos", señala.

Los residentes denuncian que estos vehículos -muchos de ellos con signos evidentes de deterioro, cristales rotos o neumáticos deshinchados- permanecen estacionados durante meses sin que ninguna administración asuma la responsabilidad de su retirada. A su juicio, esta acumulación no solo daña la estética del barrio, sino que genera:

Riesgos para la seguridad : Especialmente para los menores que juegan en la zona.

: Especialmente para los menores que juegan en la zona. Foco de vandalismo : Los coches abandonados atraen conductas incívicas y acumulación de basura.

: Los coches abandonados atraen conductas incívicas y acumulación de basura. Degradación del espacio público: Un uso indebido de las plazas de aparcamiento destinadas a los vecinos.

Bloqueo institucional y falta de respuestas

"A pesar de que la Asociación ha contactado formalmente con la Policía Local, el Ayuntamiento y la propia Guardia Civil, la respuesta ha sido el silencio o la evasión de competencias", explican desde Los Royales en el citado comunicado.

"La falta de coordinación entre administraciones nos deja en una situación de total desamparo. Nadie parece tener la potestad para retirar estos coches, y mientras tanto, el barrio paga las consecuencias de un bloqueo burocrático", afirman desde la Asociación.

Ante la gravedad de la situación, los vecinos de Los Royales exigen:

Intervención urgente : La retirada inmediata de los vehículos que actualmente bloquean las vías públicas.

: La retirada inmediata de los vehículos que actualmente bloquean las vías públicas. Protocolo claro: La creación de un procedimiento ágil entre administraciones para que los vehículos decomisados sean trasladados a depósitos municipales o judiciales adecuados, evitando que la calle sea la solución por defecto.

El vecindario espera que esta denuncia pública sirva de impulso para que las autoridades actúen con la diligencia que el caso requiere y se restaure la normalidad y convivencia en el barrio.