La SSPA reclama en el Comité de las Regiones que sea vinculante el trato diferenciado a las zonas poco pobladas

La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) –fundada por FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel- ha participado en la Consulta de Alto Nivel organizada por el Comité Europeo de las Regiones sobre el futuro Fondo Social Europeo 2028-2034 y durante el debate, el coordinador de la Red, Mario Vega, criticó la ausencia de menciones a las bajas densidades poblacionales. Defendió que era necesario incorporar de manera expresa el criterio demográfico vía inclusión vinculante de indicadores ya utilizados por la Unión Europea, y en concreto la densidad inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado a nivel de NUTs3, habida cuenta de que ya está reconocido que estas bajas densidades poblacionales tienen efectos estructurales negativos sobre la prestación de servicios básicos y la economía local.

Vega recordó que esta petición no es una reivindicación política aislada, sino una exigencia coherente con el Artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que obliga a prestar especial atención a las regiones con desventajas demográficas permanentes, existiendo precedentes en otras zonas escasamente pobladas de Finlandia y Suecia que enfrentan desafíos demográficos similares.

Al mismo tiempo, por parte de SSPA se sugirió que la posición del Comité de las Regiones valorase que la gestión de estos instrumentos cuente con la participación de “todos aquellos actores socioeconómicos que contribuyen a la realidad diaria de nuestros territorios, incluido el sector privado”, para asegurar así que los recursos que llegan atiendan las necesidades locales reales, habida cuenta de las limitaciones existentes y persistentes, a la hora de crear y mantener empresas, así como para mantener empleo y atraer nuevos trabajadores.

Finalmente, la Red SSPA defendió en el debate, que el Fondo Social Europeo no puede limitarse a mitigar situaciones de pobreza sin abordar las causas estructurales que las generan en determinados territorios. En este sentido por parte de SSPA se alerta de la posibilidad de que el FSE sea una simple red de emergencia que reparta ayudas cuando el problema ya está encima de la mesa, sin llegar a abordar la raíz del mismo.

En territorios como Soria, Cuenca o Teruel, la desigualdad no surge por casualidad, sino por un problema estructural como es la despoblación, que genera un círculo vicioso de escasa inversión, falta de servicios, falta de oportunidades que a su vez lleva a abandonar el territorio y con ello, más despoblación.

Si Europa solo financia ayudas sociales sin cambiar esas condiciones de fondo, seguirá pagando las consecuencias sin resolver el problema. Lo que reclama la Red SSPA es actuar previamente para convertir ese círculo vicioso en círculo virtuoso, vía tratamiento más favorable a zonas con escasa densidad de población.

La política social europea no puede diseñarse sin aterrizar en el territorio, y desde SSPA defienden que las tres provincias necesitan un elemento diferencial que las haga atractivas para invertir, trabajar y vivir.

Es este escenario el que empuja a la Red SSPA a defender su posición en Bruselas, para que sus desventajas demográficas graves y permanentes sean reconocidas de forma explícita a nivel europeo. El objetivo es evitar que estas realidades se diluyan dentro de programas nacionales o autonómicos, donde a menudo pierden prioridad y visibilidad.

La Red SSPA reclama que ese reconocimiento no sea solo una declaración de intenciones, sino que se traduzca en criterios obligatorios y vinculantes para los Estados miembro, que garanticen un trato diferenciado y proporcional para los territorios con muy baja densidad de población. Solo así se evitará que el desarrollo económico y social dependa del territorio en el que se nace y se asegurará que la igualdad de oportunidades sea real y efectiva en toda la Unión Europea.