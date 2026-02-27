La Red de Calor de Soria evoluciona para reforzar el servicio en la ciudad

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Red de Calor de Soria se ha convertido, tras más de una década de funcionamiento, en una de las principales infraestructuras energéticas de la ciudad y en un referente nacional en calefacción urbana con biomasa. Con más de 160 edificios conectados, su evolución refleja un modelo local, renovable y gestionado desde el propio territorio, que forma ya parte del día a día de miles de vecinos.

A lo largo de estos años, la Red ha demostrado que la transición energética urbana no se construye con soluciones teóricas, sino con infraestructuras reales que funcionan cada invierno, que se adaptan a las necesidades de los edificios y que mejoran progresivamente su capacidad de respuesta y su eficiencia operativa.

Precisamente la experiencia acumulada durante más de diez años ha permitido reforzar estos protocolos operativos, optimizar los sistemas de monitorización y mejorar la gestión técnica del servicio, incorporando soluciones que incrementan la robustez de la red y su fiabilidad en el suministro térmico.

La Red de Calor de Soria nació con un objetivo claro: sustituir sistemas basados en combustibles fósiles por una solución centralizada con biomasa forestal local. Esto permite reducir emisiones, estabilizar costes energéticos y aprovechar recursos del entorno.

Comunidades de vecinos, edificios públicos y privados, confían ya en este sistema para cubrir sus necesidades de calefacción y agua caliente sanitaria. Esta cifra no solo refleja crecimiento, sino consolidación.

Conectar un edificio a la Red implica planificación técnica, adaptación a las instalaciones existentes y coordinación con cada comunidad. La experiencia acumulada durante más de una década ha permitido perfeccionar estos procesos y optimizar el rendimiento del sistema. La Red no es hoy la misma que hace diez años: es más eficiente, más digitalizada y más robusta.

Un proyecto complejo que mejora cada día

Una red de calor es una infraestructura energética de alta complejidad. Integra generación centralizada, sistemas de control avanzados, kilómetros de tubería enterrada y subestaciones en cada edificio conectado. En un sistema de esta dimensión, los retos operativos forman parte del día a día.

Es normal que surjan incidencias puntuales. Ajustes técnicos, mantenimientos correctivos o situaciones imprevistas pueden afectar temporalmente al servicio. Lo importante no es que puedan aparecer inconvenientes —algo inherente a cualquier infraestructura energética compleja—, sino cómo se gestionan.

La Red de Calor de Soria cuenta con supervisión técnica permanente y capacidad de reacción inmediata ante cualquier anomalía. Los protocolos de actuación, reforzados tras más de diez años de experiencia, permiten diagnosticar y resolver incidencias con rapidez.

Además, la empresa no solo gestiona la central y la red de distribución, también coordina los equipos térmicos de respaldo en los propios edificios, trabajando junto a empresas locales de mantenimiento para garantizar que, ante cualquier incidencia, se pueda reaccionar a tiempo y minimizar cualquier afección a los vecinos.

La clave está en la diligencia, la responsabilidad y el compromiso con la continuidad del servicio. Cada situación gestionada ha permitido mejorar procesos y fortalecer la infraestructura. Esa capacidad de respuesta es uno de los grandes activos del proyecto.

Energía de proximidad: producida y gestionada en Soria

La Red de Calor de Soria es un modelo de energía de proximidad en todos los sentidos. La biomasa utilizada procede del entorno, impulsando la gestión forestal sostenible y reduciendo la dependencia de combustibles fósiles importados. Pero la cercanía no es solo energética: también es empresarial y humana.

Se trata de una empresa con implantación local, que genera empleo en Soria, que tributa en Soria y que toma decisiones desde el conocimiento directo del territorio. Los beneficios económicos y sociales del proyecto se quedan en la ciudad.

En un contexto energético globalizado e incierto, apostar por una infraestructura local significa fortalecer la economía del entorno y aumentar la independencia energética del municipio. Cuando un edificio se conecta a la Red, no solo está contratando calefacción, está participando en un modelo que genera valor colectivo.

Un proyecto de ciudad en constante evolución

La Red de Calor aún no ha alcanzado el cien por cien de su capacidad potencial de conexión. Existe margen para que más comunidades se sumen a una infraestructura ya consolidada, probada durante más de una década y en mejora continua.

Cada nueva conexión refuerza el sistema global, mejora su eficiencia y amplifica el impacto ambiental y económico positivo para Soria.

Después de más de diez años de funcionamiento, la Red de Calor de Soria es un proyecto con pasado, presente y futuro. Ha superado etapas iniciales, ha aprendido de la experiencia y ha demostrado resiliencia técnica y compromiso con sus usuarios.

La transición energética real se construye con infraestructuras que funcionan cada invierno, que generan empleo local y que evolucionan para ser cada vez más eficientes. La Red de Calor de Soria es ya parte estructural de la ciudad.