El Consistorio de Soria prevé una asistencia de 1,5 millones para ver el eclipse

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

La conciencia de lo que se puede venir encima en cuanto a visitantes cala en el Ayuntamiento de Soria de cara al eclipse de agosto. No es sólo que Valonsadero pueda llenarse de gente, sino que pueden llegar multitudes de aficionados a la astronomía y desbordar la provincia. No es posible establecer una cifra de cuánto público atraerá el evento, pero por la experiencia de otros países se habla ya de millones. Entre cinco y quince millones de turistas astronómicos se esperan en España. Y Soria, que es un territorio privilegiado para verlo, previsiblemente no se quedará al margen de estas avalanchas. «Haciendo un poco de algoritmo», explicó la concejala de Turismo, Yolanda Santos, se estima que pueden presentarse en Soria de 1,5 a dos millones de visitantes. Aunque sean 100.000 «ya son muchos», expuso la concejala. Sea lo que sea, la certeza es clara: «Va a venir muchísima gente» y hay que estar preparados. Precisamente ayer el Ayuntamiento presentó uno de los modos de atención al visitante, una herramienta ya ensayada con éxito en las Edades del Hombre: los voluntarios. «Cuantos más voluntarios, mejor», declaró la concejala.

Se trata de ayudar, por lo que no se requieren conocimientos previos. Eso sí, habrá formación (también en protección civil y primeros auxilios), encuentros y una colaboración más intensa con las actividades en la semana del eclipse. No importa la edad y pueden apuntarse menores, acompañados. El deseo es generar comunidad y que Soria viva el eclipse como un evento colectivo, explicó Santos, con gente con ganas de aprender y colaborar.

El grupo se pondrá en marcha ya, hoy mismo, con la primera de las actividades de formación programadas. Es una charla en el Palacio de la Audiencia, prevista para las 19.00 horas. Para que Soria «se prepare colectivamente» llega esta primera charla, a la que seguirán otras con periodicidad mensual. En esta ocasión inaugural participará personal del observatorio de Borobia «como punto de partida para acercar la astronomía a la ciudadanía».

Uno de los atractivos del encuentro será el aspecto práctico, la observación astronómica. Los asistentes podrán contemplar la luna a través de un telescopio.

Las charlas son gratuitas y de entrada libre. A lo largo del tiempo se intentará traer a ponentes «relevantes» en el campo astronómico. Tras esta primera experiencia en la Audiencia, se trasladarán al Gaya Nuño. «Invitamos a todo el mundo a participar», declaró la concejala, sobre estos encuentros destinados a hablar no sólo del eclipse, sino de otros acontecimientos astronómicos.

«La calidad de nuestros cielos es espectacular», indicó la concejala sobre el contexto en que llega esta invitación a la astronomía, a la que se tienen que sumar los voluntarios, de manera que el eclipse «lo vivamos de una manera especial».

Para apuntarse al voluntariado el Ayuntamiento dispondrá de un enlace en su página web. El objetivo de toda la operación es ofrecer una vivencia distinta, a Soria como una «ciudad que acoge». Los voluntarios estarán identificados con chalecos para prestar su asistencia a los turistas, que puedan tener así a su disposición «muchas manos amigas».

Más allá de este preparativo, están los otros de zonificación e infraestructura que planea el Ayuntamiento. Y es que se ha identificado un «espacio seguro» en Valonsadero, un área donde el eclipse será visible en su totalidad y el Ayuntamiento se plantea la asistencia como si de una segunda Saca se tratara.

Para ello se estiman autobuses especiales para ir al monte y servicios sanitarios y de emergencias y se permitirá la venta ambulante. También se espera que mucha gente se desplace a Valonsadero andando, igual que en los eventos sanjuaneros que allí se desarrollan. El eclipse coincidirá además con el periodo de la ‘lluvia de estrellas’ de las Perseidas y probablemente muchos aprovecharán para contemplarlas. Todo un reto logístico para el que el Ayuntamiento se prepara.

También es necesaria la colaboración de la hostelería y el comercio. Los primeros ya han expresado su preocupación por el alcance de la cita del eclipse. Para ambos sectores, explicó Santos, se ofrecerán charlas sobre cómo actuar y organizarse. Y se buscará la experiencia de otros lugares más acostumbrados a acontecimientos realmente masivos. Es el caso de la peregrinación al Rocío, citó la concejala, que puede congregar a un millón de personas.