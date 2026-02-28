«Récord» de usuarios en el Semillero con 30 nuevas empresas

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Desarrollado por la Cámara de Comercio de Soria y el Ayuntamiento de Soria, el Proyecto Impulso Emprende ha demostrado con los resultados de 2025 que «cuando hay método, acompañamiento real y compromiso con el territorio las cosas funcionan». Así lo indicó en la mañana del viernes el concejal de Industria y Empleo del Ayuntamiento de Soria, Goyo García, tras la celebración de la comisión de seguimiento de esta iniciativa conjunta en la que se han analizado los datos a cierre del ejercicio 2025, un balance especialmente positivo porque se ha registrado «récord en el número de usuarios del Semillero, con 152 personas atendidas, consolidándose como «referente del ecosistema emprendedor en Soria».

García destacó también el papel estratégico en la creación de empresas, dado que más de la mitad de las empresas nacidas bajo el paraguas del Semillero llevan más de cinco años en marcha, «un índice de supervivencia de más de 12 puntos por encima de la media nacional».

Recordó que durante 2025, el conjunto de los servicios del Semillero de Proyectos y la Ventanilla Única Empresarial (VUE) ha contribuido a la creación de 38 nuevas empresas en Soria capital, confirmando la tendencia de crecimiento y fortalecimiento del tejido empresarial soriano.

Unos datos que, a su juicio, confirman que «la coordinación institucional, el acompañamiento técnico especializado y las acciones de sensibilización continúan generando un entorno favorable para que las ideas empresariales se transformen en proyectos viables, sostenibles y con mayor probabilidad de éxito a medio y largo plazo».

También el presidente de la Cámara de Comercio, Alberto Santamaría, resaltó la importancia de la colaboración público-privada que permite que este proyecto sea «una referencia para todas las personas que tienen en mente una idea de negocio y que avalan los números que crecen año a año».

Y es que los emprendedores y emprendedoras reciben un servicio personal, profesional y especializado. «Un acompañamiento real, riguroso y cercano, que no solo les ayuda a poner en marcha su empresa, sino que aumentará de forma significativa sus posibilidades de viabilidad y éxito a medio y largo plazo».

Así, el Semillero de Proyectos atendió en 2025 a 152 personas usuarias, «récord» desde que está en marcha, que trabajaron en el desarrollo de 63 proyectos empresariales. De ellos, el 48% se transformó en empresa, dando lugar a 30 nuevas iniciativas empresariales. Para acompañar estos procesos, se realizaron 680 sesiones tutorizadas, una cifra también histórica, con una media de seis tutorías por proyecto, reforzando el asesoramiento individualizado como elemento diferencial del servicio.

El perfil de la persona emprendedora mantiene un equilibrio de género, 50% mujeres y 50% hombres, con una edad media de 38 años. Además, el 49% cuenta con estudios superiores, el 41% se encontraba en desempleo y el 57% trabajaba por cuenta ajena en el momento de iniciar su proyecto.

El sector servicios continúa siendo mayoritario, representando más del 92% de las ideas estudiadas, especialmente en actividades vinculadas al comercio, hostelería y servicios personales. Algunas de las empresas creadas en 2025 reflejan la diversidad y especialización del emprendimiento soriano, desde el comercio y la hostelería hasta los servicios técnicos, creativos y sanitarios. Desde su puesta en marcha en 2014, el Semillero ha asesorado a 1.357 personas emprendedoras, ha contribuido a la creación de 255 empresas y a la generación de 361 puestos de trabajo.

Además, los datos de supervivencia empresarial reflejan la eficacia del acompañamiento: más del 54% de las empresas creadas en el Semillero superan el quinto año de vida, situándose 12 puntos por encima de la media nacional, según los datos comparativos con el INE.

«Todo esto no ocurre por generación espontánea, sino porque hay una estrategia estable desde 2014 con un proyecto en el que desde el principio hemos creído el Ayuntamiento y Cámara y lo hemos sostenido en el tiempo», añadió el concejal.

Por su parte, la Ventanilla Única Empresarial atendió 76 consultas en 2025. El 94% de las empresas creadas pertenecen al sector servicios, destacando actividades profesionales especializadas, comercio minorista y TIC.

Por género, el 64% de las nuevas empresas han sido promovidas por mujeres. El 92% de las empresas constituidas han adoptado la forma de empresario/a individual.

Desde 2004, la VUE ha realizado 11.646 consultas y ha tramitado 1.531 altas empresariales, consolidándose como un servicio esencial para simplificar y agilizar los trámites de creación de empresas.

En cuanto al Espacio de Trabajo Colaborativo, éste registró durante 2025 una intensa actividad, superando los 1.600 usuarios y usuarias en sus distintos servicios, con 37 personas que utilizaron los puestos de trabajo (tanto fijos como ocasionales); 157 personas hicieron uso de la sala de reuniones; y 1.461 personas participaron en actividades desarrolladas en el aula multiusos. El perfil predominante es el de una persona que teletrabaja (89%), con una edad media de 43 años y un alto nivel formativo (97% con estudios superiores).

Además, el 57% de los usuarios procede de fuera de la provincia, incluyendo perfiles nacionales e internacionales, lo que posiciona al ETC como un espacio atractivo también para talento externo y nómadas digitales.

Sin olvidar todas las actuaciones de promoción, formación y sensibilización, con el objetivo de impulsar el talento joven, entre las que destaca la cuarta edición de los Premios Impulso Emprende, con 4.000 euros en premios; la IV Feria Impulso Emprende, celebrada en Almazán, con 13 empresas expositoras y una alta participación ciudadana, con más de 2.500 visitantes; la IX Edición del Concurso de Ideas Emprendedoras en FP, con la participación de siete equipos de seis centros educativos participantes; o el Mercado de Cooperativas Escolares del programa ‘Emprender en Mi Escuela’, en la que participaron ocho centros escolares.

En el balance de 2025 participó también la emprendedora y usuaria de los servicios de Impulso Emprende, Alba Hernández Soriano, quien dio a conocer su proyecto fotográfico, ‘Alma Perra’, detallando su experiencia en este proceso de crear su propia empresa a través de este servicio, un acompañamiento personal y profesional del que manifestó su total agradecimiento y que recomienda a todas las personas que tengan una idea de negocio.

Para estructurar y profesionalizar la idea, contó con el apoyo del Semillero de Proyectos de Soria, dentro del programa Impulso Emprende, donde recibió tutorización individual, asesoramiento en la elaboración del plan de empresa, estudio de mercado, plan de marketing, definición de precios, análisis de viabilidad económica, proyecciones financieras (balance, cuenta de resultados, umbral de rentabilidad) y orientación en trámites legales y fiscales para su alta como trabajadora autónoma, facilitando así su lanzamiento como proyecto de autoempleo sostenible.