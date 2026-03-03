Heraldo-Diario de Soria

Las mejores imágenes de la Semana Santa de Soria en el Memorial Valentín Guisande

Cinco fotógrafos locales muestran sus mejores instantáneas de la Semana Santa soriana

La muestra recoge instantáneas publicadas en los medios de comunicación locales

La muestra recoge instantáneas publicadas en los medios de comunicación locales

Mario Tejedor
Soria

La Junta de Cofradías de Soria organiza un año más esta exposición en la que a través de 35 instantáneas de la Semana Santa soriana se rinde homenaje al fotógrafo Valentín Guisande.

En esta ocasión participan profesionales gráficos de los distintos medios de comunicación locales: María Ferrer, Eugenio Gutiérrez, Mario Tejedor, Gonzalo Monteseguro, y Viksar, compuesta por Sara Roncal y Víctor Casado. La muestran podrá visitarse hasta el 12 de marzo en la sala B del Centro Cultural Palacio de la Audiencia, en la capital.

