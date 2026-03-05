Alerta de privacidad: coches 2026 envían tus datos personales, ¿qué dice la ley en Soria?

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

2026 ha marcado un nuevo hito en cuanto a privacidad se refiere: la cada vez mayor proliferación de coches eléctricos y continuamente conectados, que recopilan datos sensibles como nuestra geolocalización, biometría y hábitos de conducción, enviándolos a los servidores del fabricante del vehículo en cuestión.

Esta tendencia, al alza debido al compromiso medioambiental y a las leyes en contra de los automóviles de combustible fósil, puede generar preocupación en nuestra ciudad. Incluso puede que se desconozca, sencillamente, que este tipo de coches nos ‘espían’.

Datos que recopilan los coches conectados en 2026

Los vehículos eléctricos capturan información al detalle: las trayectorias de GPS que revelan nuestra rutina diaria, el reconocimiento facial para detectar un rostro fatigado y cansado, hasta patrones de escucha de música. Ni las llamadas que hacemos vía Bluetooth están libres de ser monitorizadas.

Un estudio de la Fundación Hermes (que puedes descargar desde aquí con total seguridad) advierte que el 95 % de los coches nuevos ya están conectados, transfiriendo datos sin que el conductor lo haya permitido. Esto pone en riesgo, incluso, la privacidad de los peatones captados por las cámaras que ya incluyen estos vehículos.

Por ejemplo, en carreteras rurales de Soria, como la A-15 o la N-111, las rutas recurrentes con direcciones específicas exponen residencias privadas, facilitando de este modo vigilancia no consentida por aseguradoras o anunciantes.

Los vehículos que registran trayectorias GPS detalladas, con paradas en hospitales como el de Santa Bárbara en Soria, combinados con datos biométricos del rostro, como tener el gesto cansado, pueden generar perfiles médicos que infieren enfermedades crónicas, tratamientos o incluso embarazo. Esto viola la privacidad de los datos de salud, protegidos por el RGPD.

Todos estos datos se pueden usar en contra del usuario, como la discriminación a la hora de contratar seguros, acoso y vigilancia abusiva y venta a anunciantes de salud, violando así la dignidad personal. Algunos fabricantes se escudan en que, si no se le da permiso total a esta recopilación, el sistema no se actualizará convenientemente y el conductor podría estar en peligro.

La EU Data Act: tu control sobre los datos desde septiembre 2026

La EU Data Act (Reglamento UE 2023/2854) se aplica desde septiembre de 2025 y obliga a los fabricantes a dar acceso a los datos que recopila el coche sin limitar las funciones básicas del mismo. Los sorianos pueden solicitar una copia de sus datos en los portales específicos de la marca del vehículo. Un buen truco para localizar la marca específica es escribir en Google ‘EU Data Act (marca concreta) y listo. Esta es, por ejemplo, la web de Renault y esta la de Volkswagen.

¿Qué dice la ley en Soria?

En Soria rige el RGPD supervisado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que recomienda borrar los datos al cambiar de propietario, además de limitar la geolocalización invasiva. La DGT 3.0, que entrará en vigor este año, es un punto de acceso de información sobre lo que está sucediendo en carreteras y diferentes vías y trackerará solo vehículos, con una base legal, evitando datos biométricos personales.

Cómo proteger tu privacidad en coches 2026

Desactiva las funciones que no necesites en el coche, revisa las políticas al comprarlo y usa los portales como el UE Data Act para gestionar los accesos. En Soria, en los talleres locales, comparte solo los datos que sean necesarios para que se lleve a cabo la reparación. Si detectas algún tipo de abuso, denuncia a la AEPD.