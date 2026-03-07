Declarada la utilidad pública del adiós a la línea eléctrica del Mirón de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un paisaje privilegiado, en un entorno monumental, afeado por los tendidos eléctricos. Se trata de la ladera del Mirón y las márgenes del Duero en la antigua fábrica de harinas, con unas canalizaciones eléctricas que colisionan con el medio y cuyo fin está próximo. Y es que el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León ha declarado la utilidad pública del proyecto de desvío y soterramiento. Esto supone el lanzamiento de la ocupación de los bienes y derechos afectados por un proyecto que dirá adiós a las torres y cableados que chocan con el paraje y la vista de la recuperada muralla.

La actuación en la línea aérea de media tensión de la ladera supone el soterramiento de un tramo de algo más de un kilómetro que colisiona con el monumento y el paisaje de la emblemática zona, según el acuerdo firmado hace unos años entre el Ayuntamiento de Soria y la compañía Iberdrola. También en las márgenes, en el espacio de la antigua harinera, está previsto suprimir el actual centro de transformación de intemperie. Se instalará uno nuevo en un inmueble prefabricado.

La presencia de la línea es algo que llama la atención no sólo de los sorianos, sino también de los numerosos visitantes que pasean por el Mirón y las márgenes. Su supresión era uno de los objetivos del Ayuntamiento con motivo de la puesta en valor de la muralla del río y el Mirón. Y es que el Ayuntamiento ha realizado una fuerte inversión en restaurar el más de medio kilómetro de la antigua cerca que media entre el puente medieval y el pie del mirador del Mirón. A esta esfuerzo se suma la recuperación de la traza entre la cerca de la ermita y los paños restaurados. Además el Consistorio ha realizado un programa de iluminación ornamental de la muralla, en el que ha invertido 600.000 euros. Una cantidad que se suma a los 1,2 millones (el 71% procedente de la ayuda del entonces 1,5% Cultural del Estado) para arreglar el paño más largo y los 462.000 euros (el 50% aportado por el fondo Feder a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) para la excavación y consolidación de la traza desde la ermita.