El Consistorio de Soria mantendrá durante 2026 la rebaja del 60% en los abonos del transporte urbano

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soria reafirmó en materia de movilidad su compromiso de mantener durante todo 2026 el descuento del 60 % en los abonos y títulos multiviaje del transporte urbano, una medida que se financiará conjuntamente con el Ministerio de Transportes.

Gracias a esta bonificación, el abono mensual ordinario queda en 8,60 euros frente a los 21,5 euros de su precio sin ayudas, mientras que el abono para mayores de 65 años se sitúa en 3,32 euros mensuales con el descuento aplicado. Esta política de bonificaciones está contribuyendo además a incrementar el uso del transporte público en la ciudad: el autobús urbano superó los 385.000 viajeros en 2023, un 30 % más que el año anterior y con incrementos que rondan el 20 % de media en la demanda, consolidando el servicio como una pieza clave de la movilidad sostenible en Soria.

Por otro lado, se revisaron las tarifas del tanatorio municipal y del horno crematorio para el ejercicio 2026, adaptándolas a la variación del IPC conforme a las condiciones de explotación del servicio.

Además, el órgano de Gobierno aprobó distintas convocatorias de ayudas para la puesta en marcha de proyectos vinculados a la juventud y el tercer sector. En primer lugar, se ha aprobado la convocatoria del Banco de Actividades Juveniles 2026, destinada a asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos dirigidos a jóvenes de entre 12 y 30 años. El programa cuenta con un presupuesto de 16.000 euros y permitirá financiar actividades en ámbitos coma la igualdad, la tecnología, el medio ambiente, la participación juvenil o el ocio alternativo. También se aprobaron las subvenciones individuales para el uso del taxi por parte de personas con movilidad reducida, una línea de apoyo destinada a facilitar los desplazamientos urbanos a quienes no pueden utilizar el transporte público convencional.

Dentro del área de servicios sociales, el Ayuntamiento lanzó igualmente la convocatoria de subvenciones para entidades del tercer sector vinculadas al ámbito social, con el objetivo de reforzar la acción comunitaria y mejorar la atención a colectivos vulnerables.

La convocatoria cuenta con un presupuesto total de 20.000 euros y está dirigida a entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas que desarrollen programas de interés general vinculados a los servicios sociales.

Las iniciativas subvencionables deberán contribuir a mejorar la calidad de vida de colectivos vulnerables, fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, promover valores como la solidaridad, la tolerancia y la participación democrática, así como impulsar acciones relacionadas con la educación para la salud, el respeto al medio ambiente o el diálogo intergeneracional.

Cada entidad podrá recibir financiación de hasta el 80 % del coste del proyecto, con un máximo de 1.200 euros por iniciativa. Las actividades subvencionadas deberán desarrollarse entre el 1 de enero y el 1 de noviembre de 2026, siendo esta última fecha el límite para presentar la justificación de los gastos.

En el marco del proyecto Brera de renaturalizaciones se aprobó la certificación número 3 del proyecto de Corredores Verdes por un importe de 53.914 euros, correspondiente a las actuaciones de transformación del doble camino de Las Casas y del camino del Polvorín.

También se dio el visto bueno a la certificación de liquidación del proyecto vinculado a la peatonalización y renaturalización del entorno del aparcamiento de Los Pajaritos, por un importe de 54.046,95 euros.