Soria sale a la calle: las fotos del Día Internacional de la Mujer

Soria se tiñe de morado por la igualdad en el 8M.Fran García

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

El espíritu del Día Internacional de las Mujeres recorre cada rincón de la geografía soriana. Una marea morada ha tomado las calles del centro de la ciudad en la marcha más concurrida de la jornada, dejando tras de sí imágenes de lucha y unidad. Repasamos los mejores momentos en fotos.