Soria sale a la calle: las fotos del Día Internacional de la Mujer

El 8M tiñe de reivindicación el corazón de la capital soriana

Soria se tiñe de morado por la igualdad en el 8M.

Soria se tiñe de morado por la igualdad en el 8M.

Gonzalo Monteseguro
Soria

El espíritu del Día Internacional de las Mujeres recorre cada rincón de la geografía soriana. Una marea morada ha tomado las calles del centro de la ciudad en la marcha más concurrida de la jornada, dejando tras de sí imágenes de lucha y unidad. Repasamos los mejores momentos en fotos.

