Reunión a tres bandas ‘in extremis’ para evitar la huelga del autobús en Soria

Reunión ‘in extremis’ en el Ayuntamiento con el fin de evitar la huelga del transporte público. Si en la víspera no se habían producido movimientos, ayer el sindicato UGT confirmó que hoy están convocadas las partes para discutir la situación y tratar de impedir un paro que repercutiría negativamente en el usuario, compuesto especialmente por personas mayores. Un encuentro a tres bandas que se producirá en el Ayuntamiento, después de una mediación municipal que ha conseguido acercar a la empresa, el grupo Avanza, con el comité de huelga.

De momento, y a la espera de los acontecimientos, sigue adelante la convocatoria de paro, con una plantilla llamada a ello los lunes y jueves del mes de marzo. Una reunión ‘in extremis’ la de hoy para evitar el paro, ya que su primera cita es, precisamente, mañana.

Son varias las cuestiones que reclaman los trabajadores, unidos al 100% en la convocatoria, según explicaron en la víspera desde UGT. A las mejoras salariales y del calendario laboral se unen temas de seguridad y salud en el trabajo, pero también con implicaciones para los usuarios. Básicamente referidas al estado de los autobuses, con ruidos y vibraciones y unas rampas de accesibilidad que no funcionan como deberían. Con la huelga los trabajadores también persiguen que haya una asistencia en línea, de manera que cuando se dé una avería los viajeros no queden desamparados. La limpieza de los vehículos, el aviso con antelación cuando hay obras y, por tanto, alteraciones de trayecto, y una garita sanitaria son otras peticiones. De los motivos del paro los conductores están informando a los usuarios mediante octavillas.

Desde el sindicato UGT se agradeció la mediación del Ayuntamiento para conseguir la reunión entre las partes, que tendrá lugar a las 10.30 horas. Los sindicatos ya expresaron en su momento su disposición a negociar hasta el último momento con el fin de impedir el paro. Desde el Consistorio se señaló la misma voluntad de mediar hasta el último momento con el mismo objeto.

La mejora de los autobuses no es sencilla, en el sentido de que se encuentran prácticamente al final de su vida útil, en un momento en que se encuentra a las puertas un nuevo proceso para licitar la gestión del servicio.