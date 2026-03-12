Luis de Guindos se reunirá con empresarios de Soria en un encuentro de la Cámara sobre economía europea

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El vicepresidente del Banco Central Europeo y ex ministro de Economía de España, Luis de Guindos, visitará en abril Soria para participar en un encuentro con empresarios de la provincia. Organizado por la Cámara de Comercio, versará sobre economía en la Zona Euro.

La Cámara de Comercio de Soria organiza el próximo 10 de abril, a las 12.00 horas, en el Parador de Turismo Antonio Machado de Soria, el encuentro empresarial titulado 'Estado de la política monetaria y de estabilidad financiera en la Zona Euro', que contará con la participación de Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.

El acto, de carácter institucional, reunirá a cerca de 150 empresarios y empresarias del Club Cámara, en un formato cercano que favorecerá el diálogo directo con uno de los principales responsables de la política monetaria europea.

La jornada será presidida por Alberto Santamaría, presidente de la Cámara de Comercio de Soria, quien abrirá el encuentro con una bienvenida institucional. A continuación, el vicepresidente del Banco Central Europeo ofrecerá una intervención inicial centrada en la situación económica actual, las perspectivas de crecimiento y los desafíos estructurales que afrontan las economías europeas.

Posteriormente, se desarrollará un diálogo moderado con preguntas, lo que permitirá abordar cuestiones de especial interés para el tejido empresarial soriano, particularmente en un territorio que representa de forma paradigmática los retos demográficos y estructurales de la España interior.

La presencia de Luis de Guindos en Soria constituye un respaldo significativo al papel que desempeñan los territorios menos poblados en el conjunto de la economía europea y. una oportunidad para que empresarios y empresarias de la provincia intercambien impresiones con una de las figuras clave en la toma de decisiones económicas en el ámbito comunitario.

Luis de Guindos es vicepresidente del Banco Central Europeo desde 2018. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el CUNEF, obtuvo el premio extraordinario fin de carrera y es Técnico Comercial y Economista del Estado, número uno de su promoción. Fue ministro de Economía, Industria y Competitividad entre 2011 y 2018, y anteriormente ocupó distintas responsabilidades en la administración española, entre ellas las de secretario de Estado y director general de Política Económica. En el ámbito privado, ha sido presidente ejecutivo de Lehman Brothers y Nomura Securities en España y Portugal, y responsable del área de Servicios Financieros de PwC.

El Banco Central Europeo es el banco central del euro, la moneda de veinte países europeos. Su principal objetivo es mantener la estabilidad de los precios y supervisar a los bancos de la zona del euro. Esto es importante para que los ciudadanos y las empresas puedan tomar sus decisiones financieras con confianza, ya sea para comprar, ahorrar, pedir un préstamo o invertir.

El encuentro tendrá una duración aproximada de una hora y se desarrollará en el salón principal del Parador, con un formato organizado en mesas redondas que facilitarán la interacción y el carácter participativo del acto.

Con esta iniciativa, la Cámara de Comercio de Soria reafirma su compromiso de acercar a la provincia el debate económico de máximo nivel y de situar al empresariado soriano en el centro de las conversaciones estratégicas sobre el futuro de Europa y sus territorios.