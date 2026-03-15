Heraldo-Diario de Soria

La Javierada 2026 pasa por Soria (fotos)

Varios centenares de jóvenes hacen parada en Soria en su peregrinación al castillo de San Francisco Javier

Los jóvenes cristianos hicieron parada en Soria

Los jóvenes cristianos hicieron parada en SoriaMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

La Javierada es una peregrinación penitencial que los jóvenes cristianos relizan durante la Novena de Gracia de San Francisco Javier, allí se conserva el Cristo que recuerda al fallecido misionero.

Este domingo la parada fue en Soria, donde celebraron una misa en la concatedral, además tuvieron tiempo para conocer la ciudad. Los peregrinos se hicieron notar en nuestras calles.

Los jóvenes cristianos hicieron parada en Soria

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Javierada 2026

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Javierada 2026

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Javierada 2026

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