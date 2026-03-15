La Javierada 2026 pasa por Soria (fotos)

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La Javierada es una peregrinación penitencial que los jóvenes cristianos relizan durante la Novena de Gracia de San Francisco Javier, allí se conserva el Cristo que recuerda al fallecido misionero.

Este domingo la parada fue en Soria, donde celebraron una misa en la concatedral, además tuvieron tiempo para conocer la ciudad. Los peregrinos se hicieron notar en nuestras calles.