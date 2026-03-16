El sustituto de Carlos Martínez en la Alcaldía de Soria aún no es ni concejal

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Cuenta atrás para que Carlos Martínez Mínguez deje la Alcaldía del Ayuntamiento de Soria. El 14 de abril, fecha de la composición de las Cortes, el aún alcalde tomara posesión como procurador autonómico y, tal y como marca la normativa, dejará renunciará a su puesto de concejal. Cumplirá prácticamente 19 años al frente del Ayuntamiento, 6.897 días sustentados en cinco victorias electorales, cuatro de ellas por mayoría absoluta. Ahora se abre el melón de la sucesión con la figura de Javier Antón, que ni siquiera es concejal, como máximo favorito a la sucesión de Carlos Martínez, según fuentes internas del partido.

Javier Antón es de sobra conocido en la política soriana y desde 2016 es los 'ojos' de Carlos Martínez en Madrid, primero en el Congreso y desde 2023 en el Senado. Antes, desde 2003 hasta su salida hacia Madrid fue parte importante del equipo de Martínez en el Ayuntamiento ocupando diversas responsabilidades y en la última etapa llevando el área de todos los Servicios Locales. A nivel orgánico también es una pieza importante en el engranaje del PSOE de Soria. Tras el último congreso provincial del PSOE soriano pasó a ocupar la secretaría de Organización, cargo que compagina con la secretaría general de la agrupación local socialista de la capital provincial.

No obstante, la entrada de Javier Antón al Ayuntamiento aún tiene cuestiones que resolver. En la lista de las municipales para 2023 Antón ocupó el puesto 15 en la candidatura. El PSOE obtuvo 12 concejales y tras el triste fallecimiento de Jesús Bárez entró a formar parte del equipo de Gobierno Gregorio García. Con la salida de Carlos Martínez el puesto le corresponde al número 14 que pertenece a María Antonia Dulce que lleva varios años vinculada al PSOE a nivel orgánico, pero sin cargos de responsabilidad política. Dulce es secretaria de Formación de la agrupación local del PSOE en Soria. Dulce deberá renunciar a su acta de concejal para dejar paso a Antón.

Cuestionado por la posible sucesión, Antón se mostró ayer muy prudente indicando que primero era el turno del análisis de la Ejecutiva autonómica y que posteriormente será el turno de la ejecutiva provincial y la agrupación local. Sobre la posible renuncia de María Antonia Dulce y su entrada al Consistorio como futuro alcalde mantiene que "hay que respetar los plazos y las personas". Antón mantiene, como desde hace meses que "será el partido el que decida".

Antón es la opción favorita tras curtirse tanto en el Ayuntamiento como en la política nacional, aunque desde el PSOE también se han valorado opciones como Javier Muñoz y Ana Alegre, que ocupan importantes áreas en el Ayuntamiento.

Además, la salida de Carlos Martínez del Ayuntamiento también lleva aparejada su renuncia a la Diputación provincial puesto que dejará de ser concejal. En este caso, en la lista del PSOE su sustituta en la institución provincial será Carolina Romero, alcaldesa de Abejar, con el concejal Javier Muñoz como siguiente suplente.