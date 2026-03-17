El PSOE gana en 42 mesas de Soria, por sólo 5 del PP

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

La victoria del PSOE en las elecciones regionales tuvo que ver con los resultados en una capital en la que su candidato, Carlos Martínez, lleva muchos años ejerciendo como alcalde. La hegemonía socialista es clara tanto desde el punto de vista de las mesas electorales como de las secciones, con una abrumadora mayoría de rincones teñidos de rojo en un mapa que sólo da escaso margen al azul de los populares. Los datos por mesas reflejan que hasta 42 puntos de votación fueron a parar al PSOE, en algunos casos con diferencias muy considerables en relación a sus perseguidores. El PP únicamente se alzó con el triunfo en cinco mesas, mientras que Soria Ya ganó en una.

Hay que tener en cuenta que estas referencias se basan en los datos provisionales de la Comunidad Autónoma, que no contabilizan todavía dos mesas electorales, concretamente en las secciones de la plaza Mayor y de Clemente Sáenz-calle Las Casas. Las cifras han sido recogidas de los datos abiertos de la Junta.

Puertas de Pro-Herradores, Nicolás Rabal-avenida de Navarra, la U25 y SanAndrés-Prados Vellacos. Tales son los emplazamientos de los cinco puntos de votación en los que los populares se hicieron con la mayoría. Se trata de las mesas electorales, no de las secciones censales o barrios. Desde esta última perspectiva son tres las zonas de la capital que se tiñen de color azul. Son Puertas de Pro-Herradores-Aduana Vieja, Nicolás Rabal-avenida de Navarra y San Andrés-Prados Vellacos.

Por su parte, la mesa en la que Soria Ya fue la fuerza más votada tenía su lugar en Pedro de Rúa-Duque de Ahumada.

Los comicios regionales dejaron para el PSOE en la capital 6.896 votos, por 4.347 del PP, 4.342 de Soria Ya y 2.303 de Vox [datos del portal electoral de la Junta, que sí parece contabilizar las dos mesas que no constan en los resultados de los datos abiertos]. El resto de formaciones que concurrían obtuvo una presencia marginal en el recuento, con 154 para Se Acabó la Fiesta y 103 y 102, respectivamente, de IU y Podemos.

Si bien Soria Ya no se atribuyó la victoria en ninguna de las secciones censales, sí fue la segunda formación más votada en bastantes de ellas, relegando a los populares al tercer puesto.

Fueron los casos de Santa Clara-Juan Antonio Simón; La Florida-carretera de Logroño; Clemente Sáenz-calle Las Casas; Fuente del Rey; Eduardo Saavedra-Pisos Verdes-El Cañuelo; La Tejera-avenida de Valladolid; La Barriada-núcleos rurales; entorno de la plaza de Antonio Machado; Expansión-Ronda del Duero; Pedro de Rúa-Duque de Ahumada; Pico Frentes (sección 421732016); las laderas del Castillo; La Arboleda-Cerro Castejón y la Universidad.

De esta manera, el PSOE fue la fuerza más votada en 24 de las secciones, por tres de los populares. Por su parte, Soria Ya fue la segunda fuerza en 14 de las demarcaciones de la capital.

Por parte de Vox, sus mejores recuentos los obtuvo en la ladera del Calaverón-Mariano Vicén, la Universidad y La Tejera.

Con una contundente victoria en la capital el PSOE se resarce de lo acontecido hace cuatro años, cuando vio mermada su representación provincial a un solitario escaño en las Cortes de Castilla y León. En los pasados comicios la victoria en Soria correspondió a Soria Ya, que en su estreno electoral cosechó nada menos 9.674votos, desplazando al PSOE a un segundo puesto con 3.677 sufragios, por 3.440 de PP y 1.757 de Vox.