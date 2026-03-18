Primavera cultural en Soria con Anabel Alonso, Joaquín Reyes, Pedro Guerra y ‘Sonrisas y lágrimas’

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

La campaña cultural de primavera vuelve con propuestas pensadas para un público diverso, con actividades que invitan a compartir experiencias culturales. Música, teatro, exposiciones, festivales y talleres creativos configuran una programación intensa que arranca este fin de semana. Según destacó la concejala de Cultura, Gloria Gonzalo, se trata de una campaña diversa con espacios para todo el público e indicó que «invertir en cultura es apostar por la participación, la diversidad y la calidad de vida de la ciudadanía. La respuesta del público demuestra que las campañas culturales forman parte de la identidad de Soria y contribuyen a proyectar la ciudad como un espacio vivo y creativo».

La temporada arranca el 21 de marzo con el concierto de la Banda Municipal de Música junto al prestigioso acordeonista Iñaki Alberdi, dando paso a una agenda que se extenderá hasta junio con espectáculos en el Palacio de la Audiencia, el centro cultural Gaya Nuño, Santa Clara y otros espacios de la ciudad.

El teatro será uno de los ejes principales de la campaña con títulos que combinan mirada social, emoción y humor. Destacan propuestas como ‘Los lunes al sol’, adaptación teatral del reconocido filme de Fernando León de Aranoa, con un reparto encabezado por Fernando Cayo y Morris (Antonio Durán); el intenso monólogo ‘La mujer rota’, interpretado por Anabel Alonso a partir del texto de Simone de Beauvoir; o ‘La verdad’, comedia protagonizada por Joaquín Reyes.

La programación escénica se completa con obras como ‘Ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tantán’; ‘Pasión’ de Teatro Corsario; ‘Fronteras’, con Carolina Yuste y Eneko Sagardoy; ‘Una madre de película’, con Toni Acosta; o ‘Tres noches en Ítaca’, con un reparto formado por Marta Nieto, Cecilia Freire y Amalia Lizarralde.

Las propuestas familiares tendrán también un papel destacado con espectáculos como ‘Yo, Tarzán’; ‘A&S: Viajeras del espacio’; o ‘El hada de los dientes. La ratoncita mágica’, acercando las artes escénicas a los más pequeños.

La música volverá a ser protagonista con citas como el encuentro sinfónico ‘Inmensidad sinfónica. Misas’, interpretado por la Joven Orquesta Sinfónica de Soria junto al Coro Sinfónico de la Federación de Coros de Navarra; o el concierto acústico de Pedro Guerra y Javier Álvarez. El ciclo Transfusión Flamenca reunirá en la ciudad a referentes del panorama actual como Soleá Morente, Eva Yerbabuena y Las Migas, consolidando este festival como una de las apuestas culturales más reconocibles del calendario.

La campaña, con un presupuesto total de 130.000 euros, incluye además espectáculos musicales como ‘Sonrisas y lágrimas’; la magia de El Mago Invisible; o conciertos temáticos de la Banda Municipal, junto a festivales y eventos culturales como el Festival de Música Antigua; las X Jornadas de Novela Histórica, el ciclo cinematográfico vinculado a la Seminci o el Festival de Creación Joven.

Las exposiciones artísticas y fotográficas ocuparán las salas municipales durante toda la primavera, con propuestas en el Palacio de la Audiencia, Espacio Alameda o el mercado municipal, mientras que los talleres creativos permitirán al público participar activamente en experiencias como la producción musical, la cianotipia o la cerámica vinculada al entorno natural.

La programación cultural de primavera reafirma la apuesta municipal por una oferta accesible y de calidad, que combina grandes nombres, creación contemporánea y colaboración con asociaciones y entidades culturales. Mantiene además su apuesta por la cultura accesible, incorporando varios espectáculos dentro del catálogo de teatro inclusivo, como ‘Los lunes al sol’; ‘Ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tantán’; ‘Pasión’; ‘Una madre de película’; y ‘Fronteras’. Estas propuestas cuentan con medidas y condiciones que facilitan la asistencia de distintos colectivos, reforzando el compromiso municipal por garantizar que la oferta cultural llegue al conjunto de la ciudadanía y contribuya a ampliar y diversificar los públicos.

«La campaña cultural apuesta por la diversidad de públicos y de propuestas y por seguir creciendo a través de alianzas culturales, como la que hemos establecido con el Ayuntamiento de Pamplona, que nos permiten ampliar la proyección y la calidad de la programación», resumió la concejala de Cultura. Todos los detalles de horarios, entradas y actividades pueden consultarse en la agenda cultural municipal.