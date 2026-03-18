Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Centro Soriano de Zaragoza entrega el Premio Moisés Calvo a la jueza María José Hernández Vitoria. Este premio, que lleva el nombre del presidente fundador, nació en 2010 como respuesta a la inquietud por parte de la casa de Soria en la capital maña de reconocer a aquellos que a lo largo de su trayectoria personal y profesional han destacado de entre los sorianos residentes en la comunidad aragonesa.

El acto de entrega en el Gran Hotel de Zaragoza.HDS

La entrega tuvo lugar en un acto organizado en el Gran Hotel de Zaragoza, presentado por la periodista de ascendencia soriana Marta Garú.

La soriana María José Hernández Vitoria, natural de Ágreda, es una magistrada destacada en el ámbito del derecho social, reconocida por su compromiso con la justicia laboral y su papel pionero en la judicatura aragonesa. A lo largo de su trayectoria, ha sido una figura clave en la defensa de los derechos de los trabajadores y en la consolidación del orden social dentro del sistema judicial.

La premiada se licenció en Derecho en la Universidad de Zaragoza, ciudad en la que desarrolló gran parte de su carrera profesional. Ingresó en la carrera judicial en la década de 1980 y ejerció en diversos destinos vinculados al orden social, acumulando una amplia experiencia tanto en juzgados como en órganos colegiados, y participando en resoluciones relevantes en materia laboral y de seguridad social.

En septiembre de 2019 fue nombrada presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo. Este nombramiento supuso un hito en la judicatura aragonesa y un avance significativo en la representación femenina en los altos órganos judiciales.

El acto en el Gran Hotel de Zaragoza comenzó a las 19.00 horas con la llegada de invitados y durante el mismo se hizo entrega del premio, una escultura del Caballito de Soria, símbolo de la resistencia numantina de sus habitantes.

Desde el Centro Soriano de Zaragoza destacaron que el premio lleva el nombre del presidente fundador, Moisés Calvo, "pues entendemos que es hasta la fecha el mayor estandarte que la colonia soriana ha tenido, ejemplo de dedicación, constancia, esfuerzo y trabajo".