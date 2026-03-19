El Ayuntamiento de Soria programa un ciclo divulgativo sobre el eclipse del 12 de agosto y activa el voluntariado

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La concejala de Turismo, Yolanda Santos, presentó el calendario de charlas y actividades divulgativas organizadas por el Ayuntamiento de Soria con motivo del eclipse total de Sol previsto el próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico excepcional que situará a la ciudad como uno de los mejores lugares del mundo para su observación.

La responsable municipal subrayó que la programación pretende ir más allá del atractivo turístico del evento. “El eclipse no es solo un acontecimiento turístico y astronómico, sino también una oportunidad para acercar la ciencia, el conocimiento y la cultura a toda la ciudadanía”, señaló. Santos explicó que el objetivo es que la población no solo contemple el fenómeno, sino que pueda comprenderlo y disfrutarlo plenamente.

“Soria va a ser uno de los mejores lugares del mundo para observar este fenómeno y queremos que los sorianos y las sorianas no solo lo vean, sino también que lo entiendan y lo vivan plenamente”, afirmó.

El ciclo divulgativo, que comenzó el pasado mes de febrero con la charla “Cita con la sombra”, organizada junto al Observatorio de Borobia, continúa con nuevas sesiones que abordarán el eclipse desde distintas perspectivas científicas, históricas y de salud.

La programación continuará el 21 de marzo a las 19.00 horas en el Centro Cultural Gaya Nuño con la conferencia “Soria en la umbra. Mitos, leyendas y eclipses de Sol”, impartida por el divulgador científico Antonio Pérez Verde, autor y vicepresidente de la Asociación Astronómica de Cuenca.

En abril se celebrarán dos nuevas sesiones. El 18 de abril a las 19.00 horas en el Centro Cultural Gaya Nuño tendrá lugar la charla “Trío de eclipses en España. Cómo disfrutar y protegernos al observar el eclipse”, a cargo del físico Fernando Híjar, vocal de la Agrupación Astronómica de Madrid, y del jefe del Servicio de Oftalmología de Soria, Carlos Híjar, quien abordará las recomendaciones médicas necesarias para observar el fenómeno sin riesgos oculares.

Posteriormente, el 24 de abril a las 19.00 horas en el Centro Cultural Gaya Nuño, el director de la revista QUO, Darío Pescador Albiach, ofrecerá la conferencia “El eclipse y nuestro lugar en el universo”, centrada en la divulgación científica y la reflexión sobre la relación del ser humano con el cosmos.

La programación continuará en mayo con la charla “La noche en la Edad Media”, que impartirá el historiador y escritor José Luis Corral el 8 de mayo a las 23.30 horas en el Palacio de la Audiencia.

Finalmente, el 23 de mayo a las 19.00 horas en el Centro Cultural Gaya Nuño, el astrofísico Joaquín Álvaro, representante de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España y miembro de la comisión científica del Trío de Eclipses, ofrecerá la conferencia “Trío de eclipses en España. Retos y oportunidades”.

El Ayuntamiento distribuirá guías divulgativas y folletos informativos en las charlas, oficinas de turismo y eventos, con información sobre el fenómeno, recomendaciones de seguridad y propuestas para disfrutar de la observación desde el monte Valonsadero.

Además, está previsto llevar charlas informativas y material didáctico a centros educativos y asociaciones vecinales a partir de Semana Santa, con el objetivo de acercar el eclipse a toda la ciudadanía.

De forma paralela, el Consistorio ha puesto en marcha un programa de voluntariado abierto a la población para colaborar en la organización del evento y en la atención a visitantes. “Queremos que los voluntarios sean la cara amable y visible de Soria durante esos días”, explicó Santos.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la página web municipal mediante un formulario sencillo. Posteriormente recibirán información sobre las actividades y el calendario de participación conforme se acerque la fecha del eclipse.

El Ayuntamiento trabaja además en la organización del dispositivo de movilidad y servicios en Valonsadero, donde se habilitarán zonas específicas de observación, autobuses lanzadera, señalización y servicios básicos para facilitar el visionado del fenómeno.

La concejala ha recordado que la práctica totalidad de las cerca de 17.000 plazas de alojamiento de la provincia están ya ocupadas, lo que confirma el enorme interés que está generando el eclipse.