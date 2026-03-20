La Diputación de Soria cierra los DUS 5000 con la implantación de 120 instalaciones energéticas

Benito Serrano y Daniel García, en la reunión de balance de ayer.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial de Soria ha cerrado dos programas DUS 5000, de mejora de eficiencia energética, con la implantación de 120 instalaciones, 70 fotovotaicas, un total de 1.488 paneles, y 50 máquinas de aerotermia.

El presidente, Benito Serrano, junto con el presidente de la Comisión de Reto Demográfico,Daniel García, y el equipo técnico ofrecieron ayer un balance de la ejecución de estos programas, en los que se ha contado con la colaboración del IDAE y la subvención de fondos europeos. «Se han ejecutado según lo previsto», puntualizó García, quien indicó que ha habido algún «reajuste», pero sin «aminoración» de fondos.

Una treintena de municipios resultaron beneficiarios de los dos programas DUS 5000 que han permitido realizar actuaciones en abastecimiento, autoconsumo energético y climatización, así como establecer las bases para una gestión coordinada que garantice la eficiencia y sostenibilidad de las instalaciones de sus municipios.

En el conjunto de ambos proyectos se han ejecutado 70 instalaciones de generación fotovoltaica para autoconsumo, repartidas entre ambas resoluciones.

Por una parte, se han colocado 42 instalaciones con 995 paneles solares y por otra, 28 instalaciones con 493 paneles. En total, se han instalado 651,6 kWp, con una producción estimada de 882.041 kWh anuales.

Una parte importante de estas actuaciones se ha centrado en las estaciones de bombeo, que representan uno de los principales consumos energéticos en los municipios. En total, 50 instalaciones están vinculadas a sistemas de bombeo, mientras que el resto se ubican en edificios municipales como ayuntamientos, consultorios o centros públicos.

Las instalaciones presentan una gran variabilidad en función de cada municipio, con sistemas que van desde pequeñas plantas de 4 paneles hasta instalaciones de 80 módulos, adaptadas a las necesidades energéticas de cada servicio. Además, se han empleado paneles de tecnología n-type de 450 Wp e inversores con potencias que oscilan entre 2 y 30 kW.

Junto a la fotovoltaica, la Diputación también ha desarrollado actuaciones en materia de aerotermia dentro de la Medida 03 del programa.

En total, se han ejecutado 16 instalaciones, con una potencia térmica conjunta de 712 kW, destinadas a edificios municipales como ayuntamientos, colegios, centros de salud o centros de mayores.

Estas instalaciones permitirán una generación térmica renovable anual de 866.527 kWh y evitarán la emisión de aproximadamente 224,38 toneladas de CO₂ al año, gracias a sistemas de bomba de calor aire-agua con refrigerante de bajo impacto ambiental.

Registro

Las instalaciones quedan registradas a nombre de los ayuntamientos, que serán los responsables de su uso, conservación y mantenimiento, así como del cumplimiento de las obligaciones asociadas a la financiación europea.

Entre ellas, se incluye la justificación de los indicadores energéticos durante al menos cuatro años y el mantenimiento de las garantías de los equipos.

Además, la Diputación informa de los requisitos de comunicación vinculados a estos fondos, como la colocación de cartelería específica y la inclusión de los logotipos oficiales del programa, del IDAE.