La procesión Vísperas de Luz coincide con la charanga del sorteo de jurados de San Juan

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Quedan poco más de 15 días para que el engranaje sanjuanero oficial, el que viene recogido en las ordenanzas municipales, con la celebración, el primer sábado de abril, del tradicional Sorteo. Y sigue vacante la cuadrilla de San Juan. La portavoz de los jurados de 2026, la alcaldesa de barrio de Santo Tomé, San Clemente y San Martín, Noelia María Delso, anima a los sorianos sanjuaneros a dar un paso adelante y completar las fiestas que, de otra manera, se quedarían cojas. «Sería muy triste que San Juan no tuviera jurados. Unas fiestas con once barrios, once toros, con un lado del palco de la plaza de toros vacío...», apunta esperando que, finalmente, «las fiestas se completen» con dos nuevos nombres que se unan a los 22 jurados ya conocidos.

Es cierto, indica Delso, que el cargo de jurado «debe ser voluntario, tienes que querer, tener ganas porque vas a hacer las cosas con más cariño y mejor. No puede ser impuesto» y, por ello, apela al sentimiento sanjuanero de los sorianos para que el mapa de las cuadrillas se complete. Es verdad que los tiempos se acortan y cada día que pasa queda menos tiempo para preparar el local, los proveedores, la charanga... Son muchas cosas las que hay que ir cerrando para que una cuadrilla funcione pero, asevera, «el Ayuntamiento, a pesar de las dificultades por la premura del tiempo, va a ayudar con listado de proveedores o resolviendo otras problemáticas que pudieran surgir al igual que ha hecho en otras ocasiones» recordando una pareja de jurados, hace unos años, que salió a escasas horas del Catapán.

Por otro lado, Delso se refirió a una coincidencia que aporta el calendario este año al celebrarse el Sorteo el mismo día que el Sábado Santo. «Es un tema que hemos hablado entre los jurados. Esa coincidencia de fechas y horas teniendo en cuenta, además, que esa tarde es la procesión Vísperas de Luz, sin banda, sin música...». Un silencio que romperá el bullicio del primer acto sanjuanero que se celebra a partir de las 20.00 horas en el Palacio de la Audiencia donde los jurados, entrantes y salientes, serán jaleados por un abarrotado patio de butacas y donde sonarán las primeras canciones sanjuaneras entonadas por la Banda de Música. «Vísperas de Luz es una procesión que realiza el recorrido en silencio y, la verdad, es que va a ser raro y, precisamente por eso y por respetar los días de recogimiento de la Semana Santa, no tendríamos problema en posponer al siguiente sábado el Sorteo». Sin embargo, desde el Ayuntamiento, según fuentes consultadas por este periódico, abogan, ordenanzas en mano, por mantener ambas fechas sin introducir cambios a pesar de la coincidencia entre ambos actos. Lo cierto, añade, «es que tampoco hemos tenido oportunidad de trasladar este asunto a los responsables municipales debido a las elecciones autonómicas».

Unos comicios, por otro lado, que podrían introducir un cambio este año en la programática sanjuanera. Se desconoce si el alcalde, Carlos Martínez, presidirá la comisión de Festejos del tradicional Sorteo ya que, al recoger su acta de procurador en las Cortes de Castilla y León, debe renunciar, según la Ley Electoral, al cargo de alcalde por incompatibilidad entre ambos.

Por último, y aunque no será hasta después de la celebración del Catapán cuando los colaboradores empiecen a recorrer los barrios apuntando a los simpatizantes, la jurada de Santo Tomé, que recibió esta semana las llaves de su local, animó a los sorianos a no poner excusas y «entrar en fiestas ya que, al fin y al cabo, las fiestas se sostienen así, gracias a todos los vecinos que dicen ‘sí’ a San Juan por lo que pedimos a la gente que colabore con ese gasto de la tajada».