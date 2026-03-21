Doctor Fleming-Fuente del Rey avanza al modelo de ‘supermanzana’ con las obras de las nuevas pistas de Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

El enclave de Doctor Fleming-Fuente del Rey cuenta ya con una urbanización novedosa. La primera es peatonal y presenta numerosas plantaciones y varias pérgolas. En la segunda, el recrecimiento de aceras ha dado paso a jardines. Y al lado, se ha arrasado con las pistas deportivas y la valla del polideportivo, para renovar las instalaciones y que el recinto quede a nivel de calle, sin separación. Se trata de un modelo de ‘supermanzana’, apuntó el alcalde, Carlos Martínez, en el que el Ayuntamiento invertirá 1,8 millones. Una mejora de la calidad de vida del barrio, expresó el regidor, quien explicó las diferentes fases de la ejecución. Y consideró que el conjunto visualiza lo que sería una ‘supermanzana’, una agrupación de espacios con tráfico limitado e hincapié peatonal.

La urbanización de las calle se corresponde con el programa Brera de renaturalizaciones, el ambicioso plan dotado con más de cuatro millones de euros, que ha propiciado una veintena larga de actuaciones en Soria. En el caso de Doctor Fleming-Fuente del Rey se han aplicado 700.000 euros.

Brera es Bienestar, Restauración, Resiliencia y Adaptación y se trata de una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Soria, Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y Cesefor y cuenta con el apoyo de laFundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los trabajadores se afanan ahora en la explanación y preparación del solar donde se instalarán las nuevas pistas deportivas, lo que moviliza 300.000 euros. Sustitución y reorganización de pavimento, mejora de servicios e infraestructuras e integración urbana del complejo deportivo de Fuente del Rey son sus finalidades, indicaron fuentes municipales. Queda una tercera etapa, que el Ayuntamiento licitará en las próximas semanas y que se actuará con fondos propios: 800.000 euros para construir tres nuevas pistas de tenis y dos pistas de pádel adicionales. El proyecto contempla la construcción de un pequeño graderío.

Una novedad importante es que la mayor parte de estas instalaciones estará cubierta, lo que permitirá su uso durante todo el año. Se da así respuesta a las demandas de los aficionados.

El Ayuntamiento cifró en más de 6.000 metros cuadrados el proyecto conjunto de Brera y ‘liberación’ de los espacios del polideportivo de Fuente del Rey. Con él se refuerza la conexión entre las instalaciones deportivas, los centros educativos, las zonas verdes y los equipos sanitarios, indicaron fuentes municipales. El plan se completará con el recinto ferial en la antigua cárcel.