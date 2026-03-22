El pago a proveedores del Ayuntamiento de Soria se sitúa en 25 días y mejora en tres el nivel de 2024

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

El pago a proveedores en la capital dejó durante el año pasado una tardanza media de 25 jornadas, según la elaboración de los datos del Ministerio de Hacienda. Esto supuso una mejora de tres días en relación a los resultados de 2024, cuando además el Ayuntamiento encadenó varios meses superando el máximo legal permitido. Este es de 30 días.

Durante el año pasado el Ayuntamiento satisfizo sus compromisos dentro de plazo considerando la media del año, si bien el desglose por meses ofrece un panorama algo distinto en algunas ocasiones. Y es que en dos meses las facturas se abonaron por encima del plazo normativo de 30 días. Sucedió en marzo y abril y, aunque no fue una demora excesiva, sí sobrepasaron las exigencias legales. En marzo el Ayuntamiento despachó sus facturas en una media de 33 días, por 31 de abril. El resto de meses osciló entre los 28 días de enero y los 20 de diciembre.

En 2024 el promedio del año quedó en 28 días, según la elaboración de las referencias del Ministerio de Hacienda. Unos 28 días de media anual posibilitados por los mínimos de 17 jornadas de julio y 19 de junio. Estas relativamente bajas marcas pudieron compensar los varios meses en que el dato se colocó por encima de los 30 días. Sucedió nada menos que en cinco meses seguidos, en el periodo de enero a mayo, cuando las cifras oscilaron entre los 44 días de marzo y los 33 de enero. El Consistorio atribuyó en su momento esta situación a la reorganización del personal encargado. Una remodelación del departamento económico que lastró la velocidad.