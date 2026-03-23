Los divorcios y separaciones en Soria caen un 12% durante 2025

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Las rupturas matrimoniales descendieron durante 2025 más de un 12% en Soria, en línea con Castilla y León, donde se redujeron un 14,3%. No obstante, hubo una bajada en los divorcios, con 121 frente a los 138 registrados el año anterior, pero no en las separaciones, dado que en 2024 hubo tres y al año siguiente se registraron 4, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.

Así, se cuantificaron 72 divorcios consensuados y 49 no consensuados, tres separaciones consensuadas y una no consensuada. Además, se presentaron 241 demandas de modificación de medidas consensuadas, una más que en el año anterior. También se incrementaron en dos respecto a 2024 las demandas de modificación de medidas no consensuadas, que alcanzaron la cifra de 43.

Las demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas fueron 21, cifra que representa un incremento interanual del 40%, dado que el año anterior fueron 15. Sin embargo, las no consensuadas, que sumaron 34, se redujeron casi un 23% respecto a 2024, cuando se contabilizaron 44.

En la Comunidad las rupturas matrimoniales se redujeron durante el año 2025 un 14,3% en comparación con 2024, al pasar de las 4.044 a las 3.464 del pasado año. Este descenso se sitúa por encima de la media nacional, que es del 11,7%, hasta totalizar 84.424, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Las tasas más altas, por encima de la media nacional (171,9), se dieron en Baleares con 207,7 demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes, seguida por Canarias, con 205,2; Comunidad Valenciana, con 195; Murcia, con 186,5; Castilla-La Mancha, con 182,4; Asturias, con 173,1; Cantabria, con 172,6, y Andalucía, con 172,3.

Asimismo, por debajo de la media nacional se situaron Cataluña, con 170,4; Extremadura, con 169,7; Galicia, con 168,5; La Rioja, con 168,4; Navarra, con 167,5; Aragón, con 164,3; País Vasco, con 153; Madrid, con 151 y Castilla y León, con 144,4, que presentó la cifra más baja del país.

En concreto, en Castilla y León se contabilizaron 2.258 divorcios consensuados (un 7,2% menos) y 1.095 sin acuerdo (un 25,2%menos), así como 85 separaciones consensuadas y 25 sin acuerdo.

En el periodo analizado se presentaron 27.935 demandas de divorcio no consensuado, siendo este tipo de demanda la que experimentó el descenso interanual más acusado, situado en el 24,7%; también muy significativa fue la variación a la baja de las demandas de separación no consensuada (784), que fue del 22,1%

Por lo que respecta a las demandas consensuadas, las de divorcio consensuado (53.466) disminuyeron un 3%, mientras que las de separación consensuada (2.167) se recortaron un 8%.