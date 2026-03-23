Soria pierde 22 empleos tecnológicos en un año

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Soria ha perdido 22 empleos relacionados con la tecnología en un año, pero se trata de un sector que tiene un peso en la economía provincial que supone más del 6,6%, según recoge el Mapa del Empleo Tecnológico en España 2026, un informe de la Fundación Cotec.

Es casi un punto más del peso a nivel regional, que alcanzó un 5,7%. Pero lo cierto es que el sector tecnológico de Castilla y León sumó 1.226 empleos nuevos en 2025. En el conjunto del país, se crearon 45.027 puestos de este tipo, por lo que ya suponen el 6,9%, según recoge el Mapa del Empleo Tecnológico en España 2026.

Asimismo, es una de las cuatro provincias de la Comunidad retrocedió su número en 2025 junto con Ávila (-98), Palencia (-61) y Zamora (-12). En Valladolid el aumento fue inferior a la media nacional (164), mientras mostraron una mejor progresión León (490), Salamanca (206) y Segovia (71).

En ese sentido, el peso del empleo tecnológico en Castilla y León creció un 0,59% entre 2015 y 2025, lo que supone un avance menor que la media nacional que fue del 0,92%. Sólo cinco autonomías superaron este porcentaje: Madrid (10,6%), Navarra (10%), País Vasco (9,8%), Cataluña (9,1%) y Aragón (8,3%). A la cola se situaron Islas Baleares (2,7%), Extremadura (2,6%) y Canarias (2,2%).

Desde 2015, en tan solo cinco provincias (Palencia, Lugo, Tarragona, Álava, y Cádiz) disminuyó el porcentaje de empleo tecnológico. En dos de ellas bajó incluso el número de afiliados tecnológicos en términos absolutos (Palencia y Lugo). Sin embargo, existen diferencias provinciales en los ritmos de crecimiento. Los mayores progresos se dieron en Burgos (1,8 puntos porcentuales), Granada (1,7 puntos porcentuales) y León (1,5 puntos porcentuales).

En Castilla y León, solo dos provincias superan el porcentaje medio de España de afiliados tecnológicos (6,9%). Se trata de Burgos (7,3%) y de Valladolid (8,2%). Le sigue Soria con un 6,6%; Palencia, con un 5,4%; León, con un 5%; Salamanca, con un 4,8%; Ávila, con un 2,9%; Segovia, con un 2,3%, y Zamora, con un 1,5%.

Entre 2015 y 2025 se crearon en España 469.000 puestos de trabajo netos en las ramas más tecnológicas de la economía. La tasa de crecimiento fue del 45,8%, casi el doble de la registrada en el empleo no intensivo en tecnología (25,1%). No obstante, España ocupa la posición 17 en el ranking de los 27 miembros de la Unión Europea en empleo tecnológico, por encima de Francia y Portugal y por debajo de Italia.

Desde 2015, más de la mitad de los nuevos empleos intensivos en tecnología (251.000) se concentraron en Madrid (145.000) y Cataluña (106.000). Con ello, se detectan diferencias significativas, incluso en una misma comunidad. Por ejemplo, en Cataluña, entre Barcelona (10,4%) y Lérida (3,7%) o en la Comunidad Valenciana, entre Valencia (7,3%) y Alicante (3,6%).

Los datos reflejan que el sector sigue lejos de la paridad pues solo el 31% de los puestos de trabajo tecnológicos están ocupados por mujeres en España. Esta situación ocurre en todos los países del entorno europeo. “Persisten brechas territoriales muy marcadas, con una concentración creciente en los grandes núcleos urbanos, y una fuerte masculinización del empleo tecnológico”, dijo la presidenta de Cotec, Cristina Garmendia.

En la Comunidad, solo el 28,4% de los puestos de trabajo tecnológicos está ocupado por mujeres. Las más cercanas a la paridad son la Comunidad de Madrid, Canarias, Cataluña y las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, frente a La Rioja, Cantabria y el País Vasco.