El Festival de Música Antigua de Soria crece con más grupos y llevará el estilo renacentista a la calle en su IV edición

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Festival de Música Antigua de Soria celebrará su cuarta edición con importantes novedades en su programación artística y divulgativa. La cita, organizada por la Asociación Serendipia con el apoyo del Ayuntamiento de Soria, se celebrará del 9 al 12 de abril y ampliará el número de agrupaciones participantes y sacará por primera vez la música histórica al espacio público con un pasacalles guiado por el patrimonio renacentista del casco histórico.

La concejala Gloria Gonzalo destacó la buena respuesta que avala la continuidad de la cita y animó a la ciudadanía a seguir asistiendo ya que «lo que detectamos año tras año es la sorpresa inicial ante un género que no conocen y que les sorprende en positivo y muchos repiten».

El codirector del festival, Gabriel Atienza Valero, señaló que esta edición supone «un paso adelante» al incorporar nuevas propuestas y aumentar la participación artística, subrayando que el objetivo del Femaso es «relacionar el patrimonio inmaterial de la música con los espacios patrimoniales de la ciudad». Atienza quiso reconocer también el trabajo compartido con su codirector, Moisés Maroto García, y agradecer el respaldo institucional que permite consolidar el proyecto.

En este sentido, señaló que el festival continúa apostando por acercar la música antigua al gran público, rompiendo la idea de que se trata de un repertorio elitista. «Cuando el público se acerca a escucharla descubre que es una música cercana y emocionante», indicó. Gonzaló indicó que la programación de este año permitirá «seguir poniendo en valor el patrimonio desde una perspectiva diferente, sacando parte de la música a la calle para que llegue a más personas».

Entre las principales novedades figura el pasacalles guiado por Ecos de batalla, a cargo del conjunto La Regalada, que recorrerá distintos enclaves del casco histórico con música de los siglos XVI y XVII interpretada con instrumentos históricos.

El día 9 de abril, jueves, arrancará la programación en la Sala Noble del Palacio de la Audiencia con la conferencia ‘El archivo musical de la Concatedral de San Pedro Apóstol de Soria’, con el ponente Gabriel Atienza Valero. El viernes 10 de abril, a partir de las 20.00 horas, en el Espacio Santa Clara, concierto inaugural ‘Tacuinum Sanitatis’, músicas medievales para el buen vivir de la AgrupaciónArtefactum

El sábado 11 de abril, a partir de las 12.30 horas, en el casco histórico, pasacalles guiado Ecos de batalla de la Agrupación La Regalada. A las 20.00 horas, en el Santa Clara, concierto Venus, arias para soprano de los siglos XVII y XVIII, con los intérpretes: Sophie Negoïta y Darío Tamayo El domingo 12 de abril, a las 20.00 horas, en la Tirso, concierto de clausura A la caza de los sentidos de las agrupaciones: Qvinta Essençia y Ensemble Arquivolta.