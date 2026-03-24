El programa ‘Soria, una ciudad para vivir’ capta 134 nuevos pobladores

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El programa ‘Soria, una ciudad para vivir’, la alianza del Ayuntamiento y la Cámara de Comercio para captar talento, nuevos pobladores e inversiones, realiza balance de su gestión. La alianza puesta en marcha en junio de 2024 ha atendido en este tiempo a 220 personas y el 61% «ya está en Soria», expresó el presidente de la Cámara, Alberto Santamaría. Son 134 nuevos pobladores, dentro de un perfil claramente orientado hacia el empleo. Y es que de los 220 usuarios del servicio un 84% busca trabajar en Soria, un 13% emprender y un 3% invertir, refirió Santamaría, quien incidió en el especializado perfil de quienes se interesan por tener en Soria su puesto y lugar de vida. Un 93% tiene formación universitaria.

Invertir, trabajar, emprender y vivir son los cuatro ejes del programa que ofrece un acompañamiento personalizado a los nuevos pobladores, ser «auténticos anfitriones» y «referentes» de sus gestiones. «Se lo tenemos que poner muy fácil», indicó Santamaría, sobre un plan que crea «situaciones reales de fijación de población» y en el que hay que construir el «dato y el relato» de una Soria con calidad de vida, seguridad, servicios y facilidades de conciliación de la vida laboral y familiar. Se trata de «presentar Soria en positivo», frente a otros entornos quizá «más agresivos», con actuaciones estratégicas de colaboración institucional y acompañamiento personalizado». ‘Soria, una ciudad para vivir’ cuenta con 3.000 seguidores en redes y más allá de esta referencia está el efecto multiplicador de su presencia en grupos de interés. «Hay que sacar sin ningún tipo de complejo las oportunidades que tiene Soria», resumió Santamaría.

Por su parte, el concejal Gregorio García consideró que el programa «encaja muy bien» con una visión de Soria que más allá de la promoción la presenta como un espacio donde la gente «quiera vivir y, sobre todo, quiera quedarse». Y es que «ya va siendo hora de hablar de Soria desde sus fortalezas» y «oportunidades para desarrollar un proyecto de vida con estabilidad». Los usuarios llegan para trabajar, emprender y «cambiar de vida» y descubren que «esta ciudad merece la pena».

«El futuro de Soria no va a depender de una sola palanca, va a depender de sumar», expuso García, quien estimó que «Soria tiene motivos para mirar al futuro con esperanza». Por ejemplo, con un Centro de Proceso de Datos de la Seguridad Social que creará sinergias con otros sectores o el plan Impulsa Startup, que ha traído emprendedores de Zaragoza o Barcelona. «Soria tiene presente, pero sobre todo tiene futuro», concluyó el concejal.

Como ejemplo de nuevo poblador, el presidente de la Cámara y el concejal estaban acompañados de Enrique García, llegado de Gijón después de que su esposa hubiera aprobado una oposición del Estado. «Es muy anfitrión, es muy acogedor» el programa, expuso, «hay un acompañamiento real».

«Soria es una ciudad de la que podéis estar orgullosos», aseguró, García, quien animó a «presumir de lo que hay» En Soria «queremos hacer nuestra vida aquí ya en el futuro».

De cara a 2006, declaró Santamaría, el objetivo es «escalar en este modelo», con «flexibilidad de adaptarnos» a las situaciones. Captación de talento, ampliación de alianzas institucionales y refuerzo de la colaboración con las áreas de recursos humanos de las empresas son algunos de los aspectos en los que hay que ahondar.

Uno de los pilares del proyecto en este tiempo ha sido el desarrollo de una intensa agenda de actuaciones estratégicas y relaciones institucionales, orientadas a situar a Soria en los principales espacios de decisión económica, empresarial y tecnológica. En este ámbito, la Cámara de Comercio ha mantenido encuentros clave con organismos de referencia como ICEX España Exportación e Inversiones, a través de su iniciativa Invest in Spain, con el objetivo de incorporar a Soria en los circuitos nacionales de atracción de inversión extranjera. Esta colaboración permite que el territorio sea tenido en cuenta en procesos de implantación empresarial a nivel nacional.

Asimismo, se han explorado sinergias con SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo para la promoción del polígono industrial de Valcorba, identificando fórmulas de colaboración que faciliten la llegada de empresas mediante una oferta competitiva de suelo industrial.

En el ámbito tecnológico, el proyecto ha iniciado líneas de trabajo con Spain DC y con la Asociación Española para la Digitalización, con el objetivo de posicionar Soria como destino para profesionales digitales y proyectos vinculados a centros de datos, aprovechando las ventajas competitivas del territorio.

Del mismo modo, se han establecido contactos con la Escuela de Organización Industrial para el desarrollo de programas formativos adaptados al tejido empresarial local, reforzando la capacitación y el emprendimiento.

El proyecto ha trabajado también en la conexión directa entre empresas y profesionales, mediante la creación de una red de responsables de recursos humanos que permite identificar necesidades reales del tejido productivo y alinear las acciones de captación de talento.

En esta línea, destaca la colaboración con la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, vinculada al futuro Centro de Proceso de Datos, que abrirá nuevas oportunidades para empresas locales en sectores como la tecnología, la energía o los servicios auxiliares.

Además, se han desarrollado iniciativas específicas para la captación de perfiles estratégicos, como el trabajo conjunto con la Subdelegación de Defensa para facilitar la transición laboral de profesionales procedentes de las Fuerzas Armadas. La estrategia de posicionamiento se ha reforzado con la participación en eventos de relevancia internacional como el Mobile World Congress, donde Soria ha podido proyectarse como un territorio atractivo para la innovación, el emprendimiento y la atracción de talento tecnológico. Asimismo, la presencia en ferias sectoriales como Logistics & Industrial Build ha permitido establecer contactos directos con potenciales inversores interesados en el suelo industrial y las oportunidades logísticas del territorio.