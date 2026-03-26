La feria taurina de San Juan de Soria no subirá los precios de los abonos y entradas

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

La feria de San Juan mantendrá, como mínimo, los precios de la temporada pasada y no podrá subir en su caso más allá del IPC. Si bien el precio final será el que fije el empresario, su margen es sólo de bajada. Y es que el precio inicial de los abonos y las entradas será el mismo de 2025, IVA incluido. Lo expresa el pliego para adjudicar la gestión del coso, cuyos plazos comienzan a correr tras publicarse en la plataforma de contratación del Estado. Hasta el 29 de abril tienen de plazo para presentar propuestas las empresas interesadas.

En cuanto a San Saturio, las tarifas serán determinadas por el adjudicatario, «de acuerdo con el Ayuntamiento de Soria», expresa el pliego que otorga la posibilidad de tres prórrogas anuales. Es aquí donde en su caso entraría el IPC, ya que las condiciones de contratación sólo autorizan subir lo marcado por la inflación.

Además, «el adjudicatario fijará descuentos especiales en los abonos, a las peñas taurinas, peñas sanjuaneras y jurados de cuadrillas. Asimismo, fijará descuentos especiales en los abonos a mayores de 65 años, jubilados, menores de 25 años y desempleados». Esto, «a expensas del descuento que se produzca en la adjudicación, ya que será uno de los criterios de selección», señala el pliego.

En cuanto a las figuras, los criterios de calidad pesan 50 puntos. Los económicos, otros 50.

Las condiciones de contratación se fijan expresamente en las personalidades triunfadoras del año pasado y la ganadería. Así, menciona expresamente a Borja Jiménez (trofeo Taurino Segundo Ayllón. Ciudad de Soria 2025) y David de Miranda (trofeo Oreja de Plata. Peña Taurina Soriana) como matadores. Y en el rejoneador Sergio Pérez de Gregorio (trofeo Toro Celtíbero 2025). Su presencia está, en cada caso, puntuada con cinco puntos. Los mismos que en el caso de la ganadería triunfadora (Antonio Bañuelos, por la vuelta al ruedo del toro Estragón). En su caso, «se deberá lidiar una corrida completa de esta ganadería».

En todos estas situaciones es necesario presentar la carta de compromiso de estar presente en Soria, firmada por el interesado o su representante. «El Ayuntamiento podrá hacer las comprobaciones que estime oportunas para validar la veracidad del documento», expresa el pliego, que apuesta por primeras figuras del escalafón. De esta manera, los «matadores del 1 al 10 del escalafón de 2025» están puntuados con 10 puntos, por siete de los situados del 11 al 15 y cinco del resto. La misma escala de puntos que en el caso de los rejoneadores, cuyos intervalos en el escalafón de 2025 se sitúan hasta el número cinco, del seis al 10 y el resto de profesionales.

Por otra parte, «se otorgarán cinco puntos a la empresa que se comprometa a organizar un acto de presentación de la feria taurina de Soria cada año, en las ciudades de Madrid y Zaragoza, con impacto publicitario a nivel nacional».

Los criterios económicos otorgan cinco puntos por cada rebaja de 2.500 euros de la aportación municipal, cifrada en 175.450 euros al año. Quince puntos ganará el que ofrezca la reducción máxima del 30% en el precio de los abonos a las peñas sanjuaneras, taurinas y jurados. Y otros quince, con el mismo porcentaje en los abonos de menores de 25 años, mayores de 65 y desempleados en filas de tendido y gradas.

La feria de San Juan incluye la corrida del día del Pregón («rejoneadores/as, o corrida mixta cuyo cartel será integrado por dos caballeros rejoneadores/as y un matador de toros; o corrida mixta cuyo cartel será integrado por dos matadores de toros y un caballero rejoneador/a), la del Sábado Agés y la del Domingo de Calderas, además de las novilladas del Viernes de Toros. El adjudicatario se hará cargo igualmente de las vaquillas del día de La Saca.

En San Saturio se prevé un festejo taurino («que deberá ser definido en la plica presentada»), un concurso de recortadores («de primer nivel sus participantes con novillos utreros), más la suelta de vaquillas («seis dobladas»).