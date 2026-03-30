Cortado el acceso al parque El Castillo por riesgo de caída de un árbol

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria ha informado del cierre del acceso al parque del Castillo desde el cementerio, tanto para peatones como para tráfico, debido al riesgo de caída de un árbol por las fuertes rachas de viento, que se prevé que continúen hasta el viernes.

Por el peligro que representa tanto para personas como para vehículos, el Consistorio ha procedido al cierre de este acceso indicando que tanto efectivos de los bomberos de la capital como de la empresa de jardines junto a la colaboración de agentes de la Policía Local están trabajando en la zona.

La previsión es retirar el árbol este martes a primera hora de la mañana, según indican fuentes municipales que llaman a la precaución para evitar cualquier situación de peligro.

En cuanto al acceso alternativo para el tráfico rodado, se mantiene habilitado tanto para peatones como para vehículos y personas alojadas en el Parador desde el río, por la zona conocida como 'siete curvas'.