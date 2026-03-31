Los patinetes acumulan 15 denuncias en Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Los vehículos de movilidad personal, los patinetes, están muy presentes en las calles pero a veces sus conductores no los tienen en regla o no cumplen con todos los requisitos de seguridad. El Ayuntamiento tiene su propia Ordenanza al respecto, si bien todo deriva del Reglamento de Circulación. Y hay quien no tiene muy claro o no sabe o no quiere abordar todas las necesidades que conlleva manejar un patinete. En lo que va de año la Policía Local ha interpuesto 15 denuncias por estas cuestiones. Se acaba así un ‘periodo de gracia’ previo informativo.

Durante un par de meses, expusieron fuentes municipales, los agentes han venido informando sobre la necesidad de que el vehículo esté matriculado y de que el conductor cuente con un seguro de responsabilidad civil. En la actualidad se ha pasado a reclamar ya la documentación y se sanciona por carecer de ambos. De hecho, la mayoría de las multas proceden de este motivo. También se han interpuesto denuncias por no usar luces y elementos reflectantes, así como por circular por vías peatonales. Y es que según el Reglamento General de Circulación está vetado el uso del patinete en estos espacios. La Ordenanza soriana sí permite circular por áreas de prioridad peatonal, las llamadas zonas pacificadas, siempre que se ajuste la velocidad a un máximo de 10 kilómetros por hora. Sí se permite manejar el patinete por los carriles bici existentes, incluyend0 los más recientes incorporados por las travesías.

«La edad mínima para circular con este tipo de vehículos se estable en 16 años». señala la Ordenanza soriana sobre los vehículos de movilidad personal, que deberán contar con elementos reflectantes y timbre. «Con carácter general, a los conductores de los vehículos de movilidad personal o de vehículos ligeros propulsados por motores eléctricos se les aplican todas las obligaciones que la legislación de tráfico establece para los conductores de vehículos, recuerda la Ordenanza. En cuanto al estacionamiento, se realizará «en los lugares habilitados al efecto o en los destinados a motocicletas y bicicletas». En su caso, en las aceras, junto al bordillo.