Serrano, De Gregorio y Latorre darán el cante por Asovica Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El próximo viernes 10 de abril el Palacio de la Audiencia de Soria acogerá nuevamente la Gala Solidaria “Vamos a Dar el Cante” a beneficio de la Fundación de Ayuda al Discapacitado y Enfermo Psíquico de Soria (Fadess) y organizada por Salud Mental Soria Asovica, en la que, un año más, se subirán al escenario personalidades del ámbito cultural, y del deporte soriano, para imitar artistas reconocidos, o interpretar temas musicales.

El presidente del PP de Soria, Benito Serrano, y la delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio, volverán a hacer 'pareja', así como el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, y el diputado provincial José Peñalba, en una actuación que contará también con los habituales padre Ángel y padre Toño, Samuel Moreno, Iago Benavides y Pablo del Campo, y el equipo Rugby Soria…entre otros.

El evento, que llega ya a su novena edición, se realizará en dos pases, uno a las 18.00 horas y otro a las 20.30 horas, con un formato similar a otros años, en el que personalidades del panorama cultural, empresarial y del deporte se suben al escenario a imitar a cantantes conocidos o bailar distintas coreografías, al ritmo de conocidos temas musicales.

Natalia Briongos, gerente de Salud Mental Soria Asovica, señaló la relevancia que tiene para la entidad este tipo de eventos, a fin de continuar visibilizando la importancia del cuidado de la salud mental, y de desestigmatizar los problemas asociados a esta discapacidad.

Señaló que, gracias a este tipo de iniciativas, se siguen impulsando programas que promueven el bienestar, protección, asistencia y reinserción social y laboral de las personas con problemas de salud mental.

La gerente de la entidad aprovechó para agradecer a todos los colaboradores y personalidades que año a año hacen posible esta iniciativa.

La gala cuenta nuevamente con la dirección y coordinación de Susana Torres, para hacer posible ésta iniciativa que lleva meses de preparación y ensayos, por parte de quienes participan.

Las entradas tienen un coste de 10 euros y estarán disponibles a partir del 31 de marzo en el Centro de Ocupacional de Salud Mental Soria Asovica (Avda. Duques de Soria 12-14) y en Bar Restaurante Más que Dos.

También se podrán adquirir directamente el día de la gala en las taquillas del Palacio de la Audiencia.

Para quien quiera colaborar y no pueda asistir al evento, desde Asovica informan de que podrán contribuir con la llamada “FILA CERO”, ingreso que se puede realizar en el número de cuenta ES49 3017 0100 5420 5039 7922, en concepto de: DONACIÓN GALA BENÉFICA