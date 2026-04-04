Heraldo-Diario de Soria

Las fotos de la Procesión del Santo Entierro

La solemne procesión de la Cofradía del Santo Entierro de Cristo partió como es tradición acompañada de todas las demás cofradías de la ciudad 

Todas las cofradías recorren las calles de Soria en la Procesión General.

Todas las cofradías recorren las calles de Soria en la Procesión General.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

La Cofradía del Santo Entierro, acompañada por todas las hermandades locales y las autoridades de la ciudad, celebró su multitudinaria Procesión General desde la Concatedral de San Pedro. El desfile culminó en la plaza de Mariano Granados con el canto de la Salve a la Virgen de la Soledad, tras lo cual cada cofradía inició el retorno directo a sus respectivos templos.

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