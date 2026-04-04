Las fotos de la Procesión del Santo Entierro

Todas las cofradías recorren las calles de Soria en la Procesión General.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

La Cofradía del Santo Entierro, acompañada por todas las hermandades locales y las autoridades de la ciudad, celebró su multitudinaria Procesión General desde la Concatedral de San Pedro. El desfile culminó en la plaza de Mariano Granados con el canto de la Salve a la Virgen de la Soledad, tras lo cual cada cofradía inició el retorno directo a sus respectivos templos.