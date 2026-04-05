La Aemet lo confirma: ya es primavera en Soria

Previsión de temperaturas de la Aemet para este jueves en Soria en la franja de las 17 horas.HDS

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La semana post vacaciones comienza cálida en Soria, prácticamente primaveral y en sintonía con el resto de la geografía nacional, aunque en estas latitudes no hay que perder de vista el consabido refrán 'hasta el 40 de mayo no te quites el sayo'. La Aemet pronostica para este lunes 6 de abril cielos despejados o bien poco nubosos en algunas zonas de la provincia, sin descartar algunas nubes de evolución diurna, que aumentarán conforme avance el día.

Habrá temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, localmente moderadas las mínimas. Así, el termómetro puede llegar a los 27 grados en el sur de la provincia, según la estimación de la Agencia Estatal de Meteorología en este lunes. Similares temperaturas se alcanzarán en la comarca de El Burgo y suaves también en el área de Soria, si bien con algunos grados menos. El viento, del sur y sureste moderado.

La tónica del buen tiempo proseguirá durante toda la semana, aunque las temperaturas irán bajando de forma paulatina, hasta llegar al sábado con unos 21 grados, según la estimación de la Aemet.

El único día sin sol, tal y como apunta la predicción de la Aemet, será el miércoles 8, una jornada nubosa y con precipitaciones

y chubascos, más probables y frecuentes en el oeste y sur, que pueden ir acompañados de alguna tormenta. No obstante, las temperaturas seguirán siendo primaverales, con 23 grados para este 8 de abril, que irán en ligero o moderado descenso, salvo las máximas en el norte y este, sin cambios o en ligero ascenso.

El termómetro no llama a engaño ni en lo cálido ni en lo contrario: en la madrugada de este domingo Soria ha marcado una de las 10 temperaturas más frías del país. Ha sido concretamente en Morón de Almazán, donde a las 8 horas se han alcanzado 1,1 grados, la décima temperatura más baja de España.