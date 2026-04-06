El Centro del Profesorado ya atisba su mudanza a la cúpula 5 del PEMA

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El emblemático complejo de las cúpulas del Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) de Garray sigue sumando activos. En los próximos meses se completará la ocupación del denominado sector V, que acogerá el Centro Superior de Formación del Profesorado (CSFP) que actualmente está ubicado en el centro de la ciudad. La dotación ya está adjudicada, el contrato formalizado y el plazo es de 5 meses por lo que de cara al próximo curso ya deberá estar operativo.

A través de Transparencia, desde la Junta se destaca que tanto para la obra civil de adecuación de la cúpula como para el equipamiento «la consejería ha asesorado y apoyado a la empresa pública Somacyl en la selección del equipamiento y diversos detalles técnicos». De la misma forma inciden en que el Centro Superior de Formación del Profesorado de Castilla y León, «es un centro de ámbito autonómico», que tiene como misión «contribuir a la excelencia en la formación permanente del profesorado de esta Comunidad, impulsando su actualización y perfeccionamiento profesional, mejorando la educación de los alumnos, las competencias profesionales de los docentes y la calidad del servicio educativo».

Desde su puesta en marcha el centro lleva desarrollando sus funciones en Soria por lo que su traslado al PEMA «supone únicamente un traslado de las mismas para dotarles de una mayor amplitud y modernización». La intención es que mantenga su posición como «referente autonómicos» y tendrá capacidad para acoger cursos de formación a nivel autonómico para proyectos de innovación como las escuela investigadoras, escuela rural, un proyecto de vida, Observa-Acción, espacios formativos flexibles de aprendizaje. También acogerá a apertura y cierre de proyectos de innovación, jornadas autonómicas de especial relevancia, encuentros de radios escolares, curso de verano y reuniones internacionales, según apuntan desde la Junta,.

El CSFP depende de la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado de la Consejería Educación de Castilla y León, y recibirá financiación anual para la organización de actividades de formación, innovación educativa, proyectos de mejora, dotación tecnológica. Por lo que se refiere al personal que va a trabajar en las instalaciones, desempeñarán sus funciones en el Centro Superior de Formación del Profesorado, 9 personas: 6 asesores, una directora, un conserje y un administrativo.

Ubicación actual del Centro del Profesorado.MARIO TEJEDOR

¿Una residencia de estudiantes? El traslado del Centro Superior de Formación del Profesorado al Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) de Garray provocará que sus actual ubicación, en la ronda Eloy Sanz Villa en pleno centro de la ciudad, quede vacío. Esta circunstancia puede tener, a medio o largo plazo, efectos beneficiosos para otra entidad educativa de la provincia, la Universidad de Valladolid (UVa).

Según explicaron fuentes universitarias, el complejo donde ahora está el Centro del Profesorado es propiedad de la Universidad y su uso se cedió a la consejería hace unos 20 años. Se trata de un complejo de 4 plantas, de las que solo se utilizan dos, y que cuenta con una superficie de alrededor de 4.500 metros cuadrados.

Desde la Universidad consideran que ese espacio, previa reforma, podría ser una ubicación excelente de cara a que el Campus de Soria pueda disponer de una residencia de estudiantes propia, uno de los viejos anhelos de la UVa en Soria. El plan, siempre a largo plazo, y siempre que la nueva dirección de la Universidad así lo considere podría ser la siguiente ‘ampliación’ una vez que se concluya el todavía no iniciado nuevo polideportivo.

El contrato para la dotación se formalizó el pasado 11 de julio y desde ese momento empiezan a contar los 5 meses para completar el equipamiento y la instalación de los diferentes elementos del Centro del Profesorado. La adjudicataria es la empresa Emco Vídeo Industrial y supondrá un desembolso de 465.804,17 euros.

El proyecto tiene como objetivo dotar al edificio de un conjunto de espacios funcionales, innovadores y tecnológicamente avanzados, orientados a la formación y la innovación. El espacio cuenta con una superficie construida de 1.896,95 metros cuadrados y será ocupado por el Centro Superior de Formación del Profesorado (CSFP), perteneciente a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.

El suministro e instalación cuenta con una serie de partidas referidas al sistema audiovisual y tecnológico, al equipamiento de mobiliario, a la infraestructura técnica y a otros elementos destacados.

En cuanto al apartado tecnológico y audiovisual, se pondrán en servicio los siguientes espacios: salón de actos con equipamiento audiovisual de última generación; un Espacio Flexible de Formación y Aprendizaje (Aula EFFA) y zona de presentación y colaboración; un plató con sistema de grabación y ‘streaming’; un módulo de realidad virtual y una zona de impresión y escaneado 3D. Respecto al mobiliario, se llevará a cabo el amueblamiento completo de todas las plantas (de la baja a la quinta), incluyendo: despacho de dirección, sala de reuniones, espacios de trabajo colaborativo y zonas comunes.

Sobre la infraestructura técnica, el proyecto contempla la ejecución de: Sistema de Cableado Estructurado (SCE) para garantizar conectividad de alta capacidad; Instalación eléctrica dedicada (IED) adaptada a las necesidades tecnológicas del edificio; electrónica de red con conmutadores de 24 y 48 puertos; y sistema de migración a telefonía IP para una comunicación más eficiente. Por último, entre otros elementos destacados, cabe enumerar la instalación de un robot como parte del equipamiento innovador y la documentación técnica completa para la puesta en marcha de las instalaciones.

Cabe recordar que además de este centro, Somacyl tiene activos otros procedimientos para la dotación de espacios en las cúpulas. Por una parte el gimnasio ya está adjudicado, que se ubicará en la cúpula 2, y en pleno procedimiento se encuentra el equipamiento del salón de actos, la cafetería y la zona de recepción que se instalarán en la cúpula 4. La cúpula 1, la primera en ponerse en marcha, está ocupada por la multinacional soriana Solarig. Queda pendiente la cúpula número 3 que será en centro de formación para el empleo vinculado al Ecyl. Además, también en proceso de licitación, aunque ha quedado desierto, hay otro contrato para actuaciones complementarias en ese entorno.