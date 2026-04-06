Descenso de temperaturas y posibles lluvias aisladas en Soria este martes

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La provincia de Soria afrontará este martes, 7 de abril, una jornada de intervalos nubosos en toda su extensión. No se descarta la posibilidad de alguna precipitación aislada, especialmente en la tarde y en el oeste provincial, aunque en ningún caso generalizadas o fuertes y dentro de lo normal en primavera.

Las temperaturas mínimas se mantendrán estables o con un ligero ascenso (8 °C en Burgo de Osma, 9 °C en Soria y Almazán), pero las máximas descenderán respecto a días previos y oscilarán entre los 22 y 23 °C tras un lunes que por ejemplo en Arcos de Jalón llegó a 26,6 ºC.

El viento soplará de componente sur y este, pudiendo registrarse rachas fuertes. Este escenario meteorológico puede afectar a quienes planeen actividades al aire libre. De hecho se prevé que llegue una ola de polvo africano en suspensión precisamente en esta jornada.

No obstante la situación difiere mucho de la prevista en el oeste de Castilla y León, con varios avisos por fuertes vientos y precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. En el caso de Soria la Aemet contempla condiciones más suaves y sin avisos ni alertas de ningún tipo.

A la espera de la evolución para los próximos días, se prevé que la inestabilidad tienda a remitir, con una recuperación paulatina de las temperaturas y menor probabilidad de precipitaciones.