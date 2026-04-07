El PP denuncia el recorte de 30.000 euros a la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Soria

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El PP alaba la Semana Santa soriana y el papel de la Junta de Cofradías en el desarrollo de la Fiesta de Interés Turístico Regional, pero critica que el Ayuntamiento de Soria le ha retirado una subvención de 30.000 euros que, en su opinión, supondrá un cortapisa en el intentó de alcanzar la catalogación de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Así lo ha expresado este martes la portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Soria, Belén Izquierdo, quien ha reivindicado la Semana Santa de la ciudad como "uno de los grandes actos a pesar del escaso apoyo del Ayuntamiento". "2.500 cofrades han hecho posible que la Semana Santa de Soria luciera en todo su esplendor", a la par que ha agradecido la "dedicación· de la Junta de Cofradías.

En este sentido, ha destacado el impacto de la Semana Santa en la capital, especialmente en la hostelería, "un enorme potencial estratégico para Soria con vistas a conseguir la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, que necesita de una respuesta clara y sostenida".

A partir de aquí, ha lamentado el "recorte" de 30.000 euros a la Junta de Cofradías en este año 2026 cuando "lo que necesita es el respaldo para alcanzar los objetivos no el cortoplacismo". La Junta de Cofradías contaba con sendas subvenciones de Turismo y Festejos por valor de 45.000 euros. El PP denuncia que 30.000 euros se han ido al limbo, "y eso que sigue el trabajo para lograr la declaración nacional. Se podía haber hecho más porque esto es una inversión, no un gasto".

Belén Izquierdo, portavoz del PP del Ayuntamiento de Soria.HDS

Ha recordado que solo hay cuatro Semana Santas con la catalogación nacional: Astorga, Burgos, Segovia y Ponferrada, y que para ello se requiere de "un compromiso continuado del Ayuntamiento, porque al final incide en el comercio, en el turismo y en la ciudad. El tiempo lo pone la Junta de Cofradías y hay otras subvenciones en turismo como es el caso de la Junta, que apoya con 12.000 euros".

A preguntas de los informadores sobre si había algo más detrás para la retirada de la subvención, en referencia a que miembros del PP se encuentran en la Junta de Cofradías, como el vicepresidente de las Hermandades Damián Ferrero, concejal del Ayuntamiento y reciente candidato popular por Soria a las elecciones autonómicas, Izquierdo ha señalado que "no quiero pensar que pueda haber algo raro detrás, que ha habido otras cosas, porque sería injusto y entonces habría que hablar de otros calificativos que prefiero ahorrarme en público. No entiendo este recorte".

"De repente se pasa de 45.000 euros a 15.000 y eso que la Semana Santa es un éxito", ha incidido. "Que esto no suponga un paso atrás para lograr el reconocimiento nacional. Hay que pensar a lo grande y buscar el Interés Turístico Internacional, hay que seguir invirtiendo".

En concreto, el año pasado el Ayuntamiento concedió 15.000 euros a la Junta de Cofradías para que la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional y 30.000 para el desarrollo de la Semana Santa.

LIQUIDACIÓN

También a preguntas de los periodistas, Izquierdo ha valorado la liquidación del presupuesto por parte del Ayuntamiento, que presentó este lunes el concejal de Hacienda Javier Muñoz. Para la portavoz del PP la primera conclusión, a falta de un análisis más profundo, es que "se ha incumplido el objetivo del déficit" y que "la liquidación no refleja lo que dice el PP, que hay un grado de ejecución bajísimo". Y ha apostillado: "Lo gastado y lo efectivamente cobrado arrojan un déficit de 3 millones de euros". Ha acusado también al PSOE de "desidia".

"La contabilidad pública da para muchas interpretaciones", ha abundado. "Me preocupa mucho lo que está pasando en el Ayuntamiento de Soria. Al fin y al cabo, yo puedo poner en el presupuesto 80 millones de euros y luego no lo hago. Yo quiero hechos y gestión".