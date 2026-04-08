Nace ‘Álbum de Soria’ con el fin de preservar la memoria colectiva

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria y el Centro Nacional de Fotografía presentaron el proyecto ‘Álbum de Soria’, una iniciativa participativa que invita a la ciudadanía a construir la memoria visual colectiva de la ciudad a través de sus fotografías personales. El acto de presentación, que tendrá su puesta de largo el jueves en la plaza de las Mujeres con una proyección a las 21.00 horas en el exterior del Banco de España, contó con la participación del alcalde, Carlos Martínez; la concejala de Cultura, Gloria Gonzalo; la directora del Centro Nacional de Fotografía, Mónica Carabias; y el comisario del proyecto, Pedro Vicente-Mullor.

‘Álbum de Soria nace con el propósito de poner en valor que la historia también se construye desde lo cotidiano y que la fotografía es una herramienta esencial para preservar la memoria compartida de una comunidad.

El proyecto ‘Álbum de Soria’ invita a la ciudadanía a compartir las fotografías más significativas de sus archivos personales (imágenes familiares, escenas cotidianas, momentos emotivos) para conformar el primer archivo vivo del Centro Nacional de Fotografía. Todas las fotografías recibidas serán digitalizadas, preservadas y devueltas a las personas propietarias junto con una copia digital, sin restricciones de época, técnica o temática.

El eje central de esta iniciativa, coordinada por Pedro Vicente-Mullor, doctor en Bellas Artes y profesor en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), es la participación ciudadana. A través de las fotografías aportadas, ‘Álbum de Soria’ aspira a escribir una historia visual colectiva que celebre la vida cotidiana, los afectos y las relaciones intergeneracionales que definen a la comunidad soriana.

‘Álbum de Soria’ inicia su andadura con 200 fotografías procedentes de 40 archivos personales que representan de forma amplia, inclusiva y diversa a la comunidad soriana y lo hace desde una perspectiva de género activa, poniendo énfasis en el papel de las mujeres en la vida cultural, económica, comunitaria y política de Soria.

Entre estas imágenes se encuentran responsables públicos como el actual alcalde, Carlos Martínez, la exalcaldesa Encarnación Redondo o figuras vinculadas a movimientos sociales y vecinales como Ana Latorre, Mirenchu Salinas y María Luisa Poza Moreno. También se suman voces de comunidades migrantes como Buba Canar, de asociaciones locales como Bonifacio Gallardo o Gemma Martínez, miembro del grupo de teatro La Bo-Eme y activista en la Asamblea de Mujeres Olimpia. Además, han participado en la creación del álbum figuras como Amelia Andrés, Sonia Giaquinta, Sol García o la familia Fuentes, entre otros.

Más que una recopilación de imágenes, ‘Álbum de Soria’ es un proyecto de comunidad: unir memorias individuales para construir un relato compartido, tender puentes entre generaciones y reconocer que cada historia importa. El proyecto pone en valor la fotografía personal como patrimonio cultural e invita a reflexionar en qué medida las memorias personales dialogan con la identidad colectiva. Con esta iniciativa el Centro Nacional de Fotografía continúa su labor de ofrecer programas destinados a acercar la fotografía a la ciudadanía.

Las personas interesadas en participar pueden hacerlo enviando un correo a partir del 10 de abril a cnf@cultura.gob.es con el asunto ‘Álbum de Soria’. Las fotografías recopiladas formarán parte de actividades y exposiciones en distintos espacios y pasarán a integrar la colección del museo como archivo fotográfico colectivo vivo que se irá ampliando.