La segunda fase de huertos urbanos de Soria toma forma en la Ronda del Duero

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Nuevos huertos urbanos para recreo y producción de asociaciones y particulares. La segunda fase, que amplía los existentes en La Barriada, avanza en la zona de la Ronda del Duero, cerca del Centro de Proceso de Datos de la Seguridad Social, de la mano del programa Brera de renaturalizaciones. Los trabajos ya se encuentran muy avanzados y el espectador puede hacerse una idea tanto de los espacios de cultivo como del nuevo parque de esta zona de la expansión de Soria. Son 7.000 los metros cuadrados que se están acondicionando para albergar, según los planos, 24 espacios de cultivo.

El programa Brera tiene en los huertos una de sus últimas realizaciones, después de que la veintena de intervenciones haya sido lanzada y se encuentre ejecutada. Brera es Bienestar, Restauración, Resiliencia y Adaptación y es una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Soria, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y Cesefor y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU. El plan moviliza 4,4 millones de euros.

Junto a la Ronda del Duero la intervención consiste en el acondicionamiento de la parcela municipal en terrazas, instalando 24 huertos ecológicos; la colocación de infraestructuras: cerramiento perimetral, acometidas de riego, sistema de compostaje, caseta de servicios, zonas de estancia accesibles y red de caminos con pavimentos naturales, y la restauración vegetal: plantación de más de 1.000 ejemplares (169 árboles, 169 arbustos y 674 plantas pequeñas) sobre una superficie de 7.115 metros cuadrados. La actuación se completa con un diseño sostenible: selección de especies autóctonas adaptadas al clima soriano, sin instalación permanente de riego (solo riegos de supervivencia); y la instalación de equipamiento comunitario: armarios para herramientas, puntos de agua, contenedores diferenciados para residuos y compostadores.

Además de los huertos, otras actuaciones destacadas de Brera han consistido en la transformación del aparcamiento de Los Pajaritos y las nuevas urbanizaciones de Doctor Fleming y Fuente del Rey. Los bosques de las circunvalaciones, la renaturalización de los arroyos de los alrededores de la ciudad, la laguna del polígono industrial, la nueva zona deportiva en el área o el circuito OCR de Los Pajaritos han sido otras ejecuciones del plan de renaturalización que está prácticamente concluido.